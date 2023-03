Sergio Pérez start de Grand Prix van Saoedi-Arabië vanaf poleposition. De Mexicaanse coureur van Red Bull was de snelste in de kwalificatie die Max Verstappen en Nyck de Vries zo snel mogelijk zullen willen vergeten.

Voor Pérez is het de tweede keer dat hij in zijn F1-carrière poleposition pakt. De eerste keer was vorig jaar, eveneens in Saoedi-Arabië, maar uiteindelijk finishte hij in die race op de vierde plaats.

Zoals gezegd, de Nederlandse inbreng was niet echt om over naar huis te schrijven. De Vries kwam niet verder dan de achttiende tijd en de sterk ogende Verstappen moest het tweede deel van de kwalificatie afbreken met een kapotte aandrijfas. De wereldkampioen start zondagavond om 18:00 uur Nederlandse tijd op de vijftiende plaats.

Zo op het oog lijkt een plek op het podium kansloos voor Verstappen, zeker op het smalle stratencircuit van Jeddah. Maar de wereldkampioen zelf is hoopvol. Hij bewees al eerder uit geslagen positie terug te kunnen komen en zou geholpen kunnen worden door de safetycar. Die kwam in de voorbij twee edities van de Saoedische Grand Prix regelmatig (drie keer in 2022 en vijf keer in 2021) de baan op en zou het veld flink door elkaar kunnen schudden.

Spaanse furie?

Fernando Alonso start naast Pérez op de eerste startrij. De Spaanse veteraan klokte in de kwalificatie de derde tijd, maar zag de nummer twee Charles Leclerc een gridstraf nemen vanwege een wissel van het elektronische systeem aan boord van zijn Ferrari SF-23. En dus start Alonso vanaf P2, dezelfde positie als vorig jaar in Canada. Toen stond hij naast Verstappen, dit keer moet Pérez de Spaanse wereldkampioen zien af te houden. Achter Alonso vormen George Russell en Carlos Sainz de tweede startrij.

De start van de Grand Prix van Saoedi-Arabië is om 18:00 uur Nederlandse tijd.

Startopstelling Grand Prix van Saoedi-Arabië (onder voorbehoud)