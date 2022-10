Voor de tweede keer dit jaar mag Ferrari het (in theorie) beste startplekje voor een Formule 1-race in de Verenigde Staten innemen. Was het in mei Charles Leclerc die pole pakte voor de Miami Grand Prix, in Austin was het zaterdag Carlos Sainz die die eer kreeg toebedeeld.

De Spanjaard was al de snelste in het eerste deel van de kwalificatie en moest na een iets mindere Q2 (een derde tijd) alle zeilen bijzetten om de beslissende laatste slotfase de snelste tijd neer te zetten. Dat deed hij ten koste van Charles Leclerc en Max Verstappen die op 0.065 en 0.092 seconde respectievelijk tweede en derde werden.

Zo op het oog een volledig Ferrari-rode eerste startrij dus, maar Leclerc liep wegens een motorwissel tegen een gridstraf van tien plaatsen aan en dus ziet Sainz vanavond om 21:00 uur Nederlandse tijd niet zijn huidige teammaatje, maar voormalig teamgenoot Verstappen naast zich staan op de startgrid van het Circuit of the Americas. Die laatste start aan de binnenkant van de baan en dat lijkt met het oog op de linkerbocht aan het einde van het rechte stuk misschien wel de betere startpositie. De statistieken wijzen uit dat de coureur die in Austin vanaf de tweede startplek vertrekt de beste uitgangspositie heeft om als eerste uit de eerste bocht te komen. Dat gebeurde op het Circuit of the Americas in vier van de zes laatste verreden races.

Mercedes

Sainz en Verstappen voelen de hete adem van twee Mercedessen in hun nek. Lewis Hamilton en George Russell zijn er op gebrand om dit seizoen nog iets recht te zetten en de bij Austin gelegen omloop is daarvoor het ideale jachtterrein. Van de negen voorgaande, in Texas verreden USGP’s werden er zes door Mercedes gewonnen.

Gridstraffen

Leclerc kreeg dus een gridstraf, maar hij was niet de enige. Ook Sergio Pérez Fernando Alonso en Guanyu Zhou moeten naar achteren, maar in tegenstelling tot de Monegask bleef de schade bij de drie coureurs beperkt tot vijf plaatsen.

De volledige startopstelling (onder voorbehoud) van de Amerikaanse Grand Prix