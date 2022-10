Na de vroege ochtenden met de Grand Prix van Japan kunnen Nederlandse Formule 1-fans zich nu opmaken voor wat latertjes met de Grand Prix van de Verenigde Staten. Net als in Japan vindt er een Pirelli-bandentest plaats, met een langere tweede vrije training als gevolg.

De Grand Prix van de Verenigde Staten, zoals de race op het Circuit of the Americas in Austin heet, is de tweede race van het seizoen op Amerikaans grondgebied. Eerder dit jaar deed de Formule 1 de nieuwe locatie Miami aan, waar duidelijk werd dat de Formule 1 steeds populairder wordt in the Land of the Free.

Door het tijdsverschil met Austin zullen de sessies voor de Nederlandse fans in de avonduren verreden worden. Met name de tweede vrije training en de kwalificatie vergen wat koffie, aangezien deze sessies om middernacht beginnen. De tweede vrije training duurt bovendien een halfuur langer zodat de coureurs de prototypebanden van Pirelli voor 2023 kunnen testen. Dat had in Japan ook al moeten gebeuren, maar door de regen is die test doorgeschoven naar Mexico.

Vorig jaar ging de zege na een spannende strijd met Lewis Hamilton naar Max Verstappen. De Nederlander vertrok van poleposition maar moest Hamilton bij de start voor zich dulden. Verstappen voelde achter de Mercedes al dat hij sneller was en besloot voor de undercut te gaan. Hij kwam zo voor Hamilton terecht, maar de zevenvoudig wereldkampioen had de betere band in de slotfase. Hamilton joeg op Verstappen, maar de Red Bull-coureur bezweek niet onder de druk en zag als eerste de finishvlag.