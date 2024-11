Lando Norris start de sprintrace in Qatar vanaf pole position en heeft de beste kaarten in handen om deze korte race in de woestijn naar zijn hand te zetten. Max Verstappen treffen we slechts op P6 en de kersverse wereldkampioen geeft aan geen wonderen te verwachten.

Op de eerste rij wordt Norris vergezeld door George Russell. De winnaar van de afgelopen race in Las Vegas zal er alles aan doen om er nog een zege aan vast te plakken. “Zij strijden om het kampioenschap, maar wij hebben helemaal niets te verliezen”, zei de Mercedes-coureur strijdvaardig na afloop van de sprintkwalificatie.

Pal achter dit duo treffen we respectievelijk Oscar Piastri, Carlos Sainz en Charles Leclerc. Ook zij ruiken kansen om in de afrondende fase van het seizoen nog een overwinning toe te voegen aan hun palmares. Die hoop heeft Verstappen, die start vanaf P6, al laten varen. “Dat wordt moeilijk met deze snelheid”, klonk de Red Bull-coureur realistisch.

Pérez en Tsunoda op het matje

Twee coureurs die er negatief uitspringen op de startopstelling zijn Sergio Pérez (P16) en Yuki Tsunoda (P17). Beiden kwamen niet verder dan Q1 terwijl hun teamgenoten zich wel in de top 10 kwalificeerden. Bovendien moeten zij zich vandaag melden bij de stewards na een incident tijdens de sprintkwalificatie. Zij worden namelijk beschuldigd van te langzaam rijden tussen de safety car-lijnen, wat in strijd is met de regels. Om 12:00 uur Nederlandse tijd moeten zij zich hiervoor verantwoorden bij de FIA.

De sprintrace start vandaag om 15.00 uur Nederlandse tijd.

