Voormalig Haas-teambaas en Netflix-cultheld Guenther Steiner heeft Ayao Komatsu, zijn opvolger bij het Amerikaanse F1-team, gratis advies gegeven. Volgens Steiner zou de Japanner er goed aan doen om de 18-jarige Oliver Bearman te contracteren. “Ik zou hem in een stoeltje zetten.”

Bearman beleefde vorig weekende in Saoedi-Arabië een spraakmakend Formule 1-debuut. Als last-minute vervanger van Carlos Sainz bij Ferrari wist hij op het snelle en uitdagende stratencircuit van Jeddah zeer verdienstelijk als zevende te eindigen. Na afloop werd Bearman bedolven onder complimenten, onder andere van zijn Ferrari-teamgenoot in Jeddah, Charles Leclerc. Sainz was afgehaakt vanwege een acute blindedarmonsteking. Hij hoopt komend weekend in Australië zijn rentree te maken.

Gezien zijn sterke optreden in Jeddah gelooft Steiner dat Bearman rijp is voor een permanent stoeltje in de Formule 1. Bearman kwam vorig jaar al bij twee vrije trainingen in actie voor Haas, toen nog geleid door Steiner (zie foto boven).

Steiner: ‘Bearman was de hele tijd heel cool’

“Carlos op het laatste moment vervangen, dat betekende een enorme druk op zijn schouders. Maar je kon het niet aan hem merken. Hij was de hele tijd heel cool. Op basis van zijn prestaties in Jeddah, en na wat ik eerder al van hem bij Haas heb gezien, zou ik hem in een racestoel zetten”, zo schrijft Steiner in zijn eerste column voor Formula1.com. Bij Haas rijden dit seizoen nog de veteranen Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen.

Lees ook: Ferrari stoomt Bearman klaar voor Formule 1

Steiner verder in zijn column: “Het hangt natuurlijk af van de omstandigheden en de beschikbare plaatsen. Je moet het hele landschap bekijken, maar hij zou een kandidaat zijn. Het is natuurlijk niet honderd procent zeker dat hij zal slagen. Het blijft een risico. Maar de manier waarop hij zich gedroeg tijdens de kwalificatie en de race in Jeddah, na slechts één uur training, suggereert dat het risico klein is.”

Steiner: ‘Meer dan één kans voor Bearman’

“Voor toekomstige werkgevers zal de race in Jeddah veel twijfels hebben weggenomen over wat hij kan. Hijbevindt zich in een goede uitgangspositie, want aan het eind van dit jaar verlopen er veel contracten met coureurs. Hij kan niet gaan waar hij wil, maar ik denk wel dat er meer dan één kans voor hem is. Hij heeft een contract bij Ferrari. Ik denk dat veel teams nu proactief naar hem zullen kijken na zijn prestaties van afgelopen weekend. Als ik de potentie zie, dan zullen andere mensen dat ook zien”, zo vermoedt Steiner.