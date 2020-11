Steiner: ‘Als je denkt dat dit al slecht is, wacht dan maar tot volgende week’

Haas kende een lastige zaterdag in Bahrein, maar dat zal volgens teambaas Günther Steiner volgende week alleen maar erger worden. De Italiaan zit niet bepaald te wachten op de tweede race, die plaats zal vinden op de ‘outer track’ van het Bahrain International Circuit, na een slechte kwalificatie: “Als je denkt dat dit al slecht is, wacht dan maar tot volgende week.”

"Om eerlijk te zijn kijk ik niet echt uit naar volgende week", zegt Steiner tegen Racefans.net.

Haas kende zaterdag een slechte kwalificatie, waarin het slechts de achttiende en negentiende tijd noteerde en daarmee het slechtst presterende team was. Volgende week zal motorvermogen een nog belangrijkere rol spelen op de ‘buitenbaan’, al ziet het er voor de Ferrari-aangedreven teams niet zo goed uit: al deze teams waren gisteren langzamer dan vorig jaar, waarbij Haas er het meest op achteruit is gegaan met 1,3 seconden.

“We weten waarom we staan waar we nu staan”, vertelt Steiner. “We proberen er dus maar het beste van te maken. Je weet nooit wat er kan gebeuren. Het is duidelijk dat we dit weekend de langzaamste auto hebben, daar moeten we maar mee leven. Soms moet je gewoon omgaan met wat je hebt en dat is wat we gaan doen en we proberen er het beste van maken. We hebben goede tijden gehad en het leven bestaat niet alleen maar uit goede momenten. Soms moet je door lastige tijden gaan om de goede momenten beter te waarderen”, concludeert de Italiaan.