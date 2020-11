Preview: Wie kroont zich vandaag tot de prins van het bandengala in Bahrein?

Bandenpoker in de woestijn; zo kun je de Grand van Bahrein van vanmiddag op voorhand wel betitelen. Wie het zuinigst is op zijn Pirelli-rubber heeft kans op prijzen en punten. Er is de strijd tussen Max Verstappen (en mogelijk Alex Albon) tegen Mercedes maar misschien is het gevecht in het middenveld is misschien nog wel veel leuker.

Vooraan start, zoals gewoonlijk eigenlijk en voor de 98e keer, Lewis Hamilton. Waar hij in het verleden na een behaalde titel nog weleens ‘de boel de boel liet’, weet hij in 2020 van geen ophouden. Valtteri Bottas moest ook het antwoord schuldig blijven toen hem werd gevraagd waar hij de 0.289 achterstand had opgelopen.

“Mijn rondje voelde goed, dat is het probleem ook”, legde Bottas zaterdag uit. “Je denkt dat je alles eruit haalt, maar dan is de rondetijd er toch niet.” De Fin moet er moedeloos van worden.

Genadeloos asfalt

Het belooft dus een wedstrijd voor de bandenfluisteraars te worden. Het ruwe asfalt van het Bahrein International Circuit vreet het rubber onder de auto’s weg. In de kwalificatie was het opvallend om te zien hoe behoedzaam bijvoorbeeld Hamilton in zijn outlap met zijn softs omsprong. “Halverwege de snelle ronde zijn ze alweer oververhit en worstel je meer met de auto”, legde hij naderhand uit.

Hamilton, Bottas en Verstappen aka The Three Amigos (© Toto Wolff) starten, net als de rest van de top 10 overigens, op de gele mediums. Pirelli heeft berekend dat een tweestopper de snelste optie is, met medium (21)-soft (18)-soft (18) of medium (21)-soft (15)-medium (21). Verstappen reed vrijdag runs van zeven en elf rondjes op de soft en medium, de rondetijden op soft ontliepen nauwelijks die van Hamilton en Bottas maar wat betreft de mediums is er geen vergelijkingsmateriaal.

Wel is er het vaste voorbehoud dat Hamilton op de zondag altijd wel iets extra’s weet te vinden, Bottas zou wellicht wel een prooi kunnen zijn voor Verstappen. De Fin heeft dit jaar nog niet echt laten zien het spelletje van het bandenmanagement zo goed te beheersen als zijn twee tegenstrevers. Of zal hij zich toch weer naar zijn vaste podiumplek weten te ‘DASSEN’?

Verstappen zei misschien nog een joker achter de hand te hebben: “Wij hebben één extra setje harde banden dus mochten we in de problemen komen met de mediums, misschien dat de harde band dan wel werkt. Maar ik denk dat Mercedes op dit moment teveel snelheid heeft om het ze echt lastig te maken.”

Albons examen

In het bandenspel weet Verstappen zich in ieder geval gesteund door teamgenoot Alex Albon die vanaf de vierde plek start. Het gat in de kwalificatie was weer flink maar Albon is op de goede weg, vindt Red Bull-topman Helmut Marko, ondanks zijn dure crash van vrijdag waarbij hij bijna een volledige auto afschreef. “Maar vandaag klikte het, vierde is mooi”, stelde hij tevreden vast. “Hopelijk kunnen we het Mercedes morgen strategisch gezien moeilijk maken.” Zijn wedstrijd voelt als een examen, dit is Albons kans om te laten zien een waardig adjudant te kunnen zijn.

De echte strijd vindt plaats achter de top-4, daar wordt een bikkelhard gevecht verwacht de komende drie races om de derde plek bij de constructeurs. I nog hopen dat de tv-regie er ook oog voor zal hebben. Derde of zesde bij de constructeurs, dat kan zo’n 15 miljoen dollar prijzengeld schelen. Een bedrag waar Ferrari (momenteel 6e) misschien zijn neus voor ophaalt maar voor Racing Point, Renault en vooral McLaren zijn dat flinke sommen geld die voor een hoop verlichting kunnen zorgen. Racing Point leidt de dans met 154 punten voor McLaren met 149 punten en Renault met 136 punten. Ferrari kan in theorie nog meedoen met 130 punten.

Racing Point en McLaren beginnen de race ieder geval op achterstand, op het eerste gezicht althans. Carlos Sainz kan zijn Vloek van Bahrein maar niet van zich afschudden, nooit haalde hij er punten. Zaterdag viel hij stil in Q2 en dus moet hij de race aanvangen vanaf de 15e startplek. Lance Stroll deed het echter niet heel veel beter met een 13e tijd na een bandenblunder van het team.

De verwachting is wel dat De Rozen vandaag met Perez vanaf P5 erg sterk voor de dag gaan komen, hun auto is dit seizoen al vaak afgesteld met het oog op de race. Als Stroll en Sainz naar de F2 hebben gekeken, hebben ze gezien dat een comeback in Bahrein tot de mogelijkheden behoort. Drie lange rechte stukken waarvan twee met een DRS-zone moeten daarbij kunnen helpen.

Lando Norris scoorde vorig jaar zijn eerste Formule 1-punten in de woestijn en zal die positieve energie nodig hebben om iets te beginnen tegen de concurrentie voor hem. De Brit begint zijn race in een Alpha Tauri-sandwich met daarvoor de Renaults. Daniel Ricciardo en Esteban Ocon showden hun surplus aan pk’s weer eens en eindigden op een tiende achter Perez op P6 en 7. Bahrein kan de sleutel naar die derde constructeursplek zijn voor de equipe van Cyril Abiteboul, volgende week wordt er immers louter volgas gereden op de buitenste ring van het circuit. Maar dan moet er vandaag wel met Perez afgerekend worden.

“De longruns van Pérez zijn goed, hij gaat goed met banden om”, weet Ricciardo. “We zullen hem dus onder druk moeten zetten, hem een beetje pesten aan start. Zo kunnen we hem in een bepaalde strategie duwen. Zodra hij in vrije lucht terechtkomt, zal het moeilijk zijn om hem te verslaan.”

Zes mannen in het rechterrijtje zullen niet reikhalzend uitkijken naar de race van vandaag (en die van volgende week). Alle teams met Ferrari-krachtbronnen waren klaar na Q3 of Q2. Allen waren langzamer dan vorig jaar, Charles Leclerc moest ruim een seconde toegeven op zijn poletijd van 2019. Kevin Magnussen was zelfs 1,3 seconde trager dan de Haas van vorig jaar. Zijn teamgenoot Romain Grosjean sipte ook na over de staat van Haas in het algemeen. “Ik heb veel tijd en energie in het project gestoken en het begon goed. Maar die vijfde plekken lijken een eeuwigheid geleden. Dat is wel triest, voor iedereen in het team ook. Er wordt ontzettend hard gewerkt.”

Sebastian Vettel concludeerde na de kwalificatie dat de 11e en 12e startplek is waar Ferrari op dit circuit thuishoort. Om vandaag kans te maken op een goed resultaat, vervolgt Vettel, zal het op de strategie aankomen. “Deze baan is super zwaar voor de banden, dus het managen daarvan wordt cruciaal. We moeten zodoende sluw zijn als een vos. Als dat lukt, maken we kans op goede punten. Anders wordt het een lange, zware race”, denkt hij.

De Grand Prix van Bahrein is te zien bij Ziggo Sport en het Duitse RTL en begint om 15.10 uur.