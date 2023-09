Teams die hopen toe te kunnen treden tot de Formule 1 hebben bepaald geen makkelijke taak. Ze moeten namelijk ook de huidige teams overtuigen een nieuwe uitdager toe te laten, en die teams zijn nog niet zo enthousiast. Günther Steiner en Zak Brown hebben nu wat van hun bezwaren toegelicht.

Sinds 2010 zijn er genoeg nieuwe teams bijgekomen in de Formule 1, die bijna allemaal ook weer vertrokken zijn. USF1 moest alles al stopzetten nog voordat het seizoen goed en wel begonnen was. HRT, Lotus en Virgin Racing haalden de seizoensstart nog wel maar reden in de jaren daarop steevast achteraan. Na enkele moeizame seizoenen en verschillende naamswijzigingen werden de teams opgedoekt in 2012, 2014 en 2016. Haas is het enige team dat sinds 2010 toegevoegd werd (de Amerikanen kwamen erbij in 2016) en nog altijd het hoofd boven water weet te houden.

Inmiddels heeft de FIA weer een nieuwe aanmeldingsronde gehouden voor nieuwe teams. Andretti Global wordt als grootste kanshebber gezien, met een rijke racegeschiedenis over vele verschillende kampioenschappen. Ook Formule 2-teams HiTech en Carlin hebben zich gemeld, net als start-ups Formula Equal en LKY SUNZ. Toch staan de huidige teams niet echt te springen om nieuwe deelnemers. Dat komt vooral door het financiële plaatje. De Formule 1 is tegenwoordig erg winstgevend, en dus zijn de huidige teams bang dat zij zelf verlies zullen lijden als er een nieuw iemand toegevoegd wordt.

LEES OOK: Een exclusief interview met de baas van LKY SUNZ, die een nieuw F1-team wil vormen

Haas

Haas is een van die teams die weerstand biedt aan de nieuwe deelnemers, ondanks dat het zelf dus relatief recent toegetreden is tot de sport. Tegen Total-Motorsport.com windt teambaas Günther Steiner er dan ook geen doekjes om: het gaat om het geld.

“Financieel gezien heeft dit natuurlijk effect op Haas. Dat geldt ook voor alle andere teams. Maar dat is niet het enige. Voor de sport als geheel heeft dit ook een financiële impact. Wat gaat er gebeuren als het niet zo goed gaat met de Formule 1 als nu? Het is niet altijd een positief beeld. Momenteel wel, het is nu erg positief. We hebben tien sterke teams die ook nog eens erg dicht bij elkaar zitten. Ik denk niet dat het nu niet echt nodig is om iets anders te doen dan we al doen.”

McLaren

Een van de weinige mensen die wel ontvankelijk is voor nieuwe teams, is McLaren-CEO Zak Brown. Vooral Andretti kan op veel steun van Brown rekenen. De twee teams kennen elkaar al goed uit IndyCar en Brown zou het dus ook geen enkel probleem vinden als zijn Amerikaanse rivaal erbij komt in de Formule 1. Dat gezegd hebbende, vindt Brown wel dat niet zomaar iedereen toegang moet krijgen tot de sport.

“Zolang ze een goede toevoeging zijn, zou ik graag nieuwe teams zien”, legt de McLaren-CEO uit. “Het is altijd spannend. Maar het enige goede, duurzame team dat ik de afgelopen tien jaar heb gezien, is Haas. We moeten er echt voor zorgen dat als er iemand nieuw bij komt, dat ze een helder beeld hebben van waar ze aan beginnen. Ze moeten echt toegewijd zijn en kunnen doen wat nodig is. In mijn ervaring heb je namelijk een hoop dromers in de motorsport. We willen niet dat iemand er nu bij komt, volledig onderschat wat er nodig is, en dan twee jaar later weer verdwijnt.”

De speciale Dutch Grand Prix editie van FORMULE 1 Magazine vind je nu in de winkel of in je brievenbus! Bestellen kan ook online en dan heb je jouw exemplaar, met gratis bezorging in heel Nederland, nog voor de Grand Prix binnen! In deze editie vind je alles wat je nodig hebt voor de race op Zandvoort, van mooie interviews tot achtergronden en nuttige informatie. Zoals:

Exclusief! Max Verstappen over de toekomst, records, zijn raceteam en winnen

Rob Kamphues brengt een ode aan zijn jeugdheld Jan Lammers

Mister Zandvoort, Piet Keur: ‘Na de GP droeg iedereen op school een F1-teamjas’

Overzichtelijke plattegrond en servicemap met het complete tijdschema

Fotoreportage: Peter van Egmond over zijn jaren op Zandvoort

Column Nelson Valkenburg

En verder alles wat je moet weten over de Dutch Grand Prix 2023!