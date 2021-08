Haas F1-teambaas Günther Steiner is geen voorstander van het plan van Ferrari om teams van de schuldige coureur bij een crash op te laten draaien voor de reparaties. Volgens de Italiaan zou het de zaken ‘te ingewikkeld’ maken.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto riep de Formule 1 op om te denken over een eerlijkere afhandeling van schade bij crashes. Reden daarvoor is dat de teams door het budgetplafond nu nog minder speelruimte hebben qua budget, en dat schade door anderen het dan extra zuur maken dat dat team dan juist met de gebakken peren zit. “Wat we zouden moeten overwegen is dat als een coureur schuldig is, het team van die coureur het andere team betaalt voor de schade en reparaties. Dat zorgt ervoor dat de coureurs wat meer verantwoordelijkheid dragen”, stelde Binotto voor.

Maar als het aan Haas F1-teambaas Günther Steiner ligt, komt het niet zover. Volgens Steiner zou het plan van Ferrari een onbegonnen zaak zijn. “We hebben best veel schade gehad, grotendeels onze eigen schuld”, schrijft Steiner in zijn column voor The Race. “Dat zal de waarde van een coureur in de toekomst bepalen. Een coureur die zelden een fout maakt zal meer waard zijn omdat er minder schade is en dan kan je dat geld gebruiken voor ontwikkeling, in plaats van reparaties. Dat hoort allemaal bij het spelletje.”

“Als we een regel gaan introduceren dat degene die iemand anders eraf rijdt en schuldig is aan de schade, dan moeten we de verzekeringsexpert langs laten komen om te bepalen wiens schuld het was. Dan moeten we plots nog eens twintig man in dienst nemen als rechters en stewards om te bepalen voor hoeveel procent iemand schuldig is. Voor je het weet zitten we in de rechtszaal omdat iemand jou 100.000 dollar verschuldigd is, omdat de waarde van de onderdelen nooit rechttoe rechtaan is. Een onderdeel dat bezig is aan zijn laatste race heeft minder waarde dan een nieuw onderdeel”, aldus Steiner.

Het is volgens Steiner dan ook een zaak van leren leven met schade binnen het budgetplafond. “Op een gegeven moment moeten we er gewoon mee leven, zeggen dat we het wel overleven en gewoon doorgaan”, oordeelt de Italiaan. “Anders maken we het veel te ingewikkeld en moeten we het budgetplafond verhogen alleen maar omdat we schade-experts in dienst moeten nemen. Mensen willen races zien, ze willen niets horen over verzekeringsclaims. Soms moeten we het een beetje in toom houden. Als we drie races zonder schade hebben, zal iedereen het vergeten.”

