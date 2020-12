Steiner haalt uit naar de eerste reservecoureur van Haas, Louis Delétraz

Günther Steiner is niet blij met de eerste test- en reservecoureur van Haas, Louis Delétraz. De Zwitser haalde op Twitter uit naar Haas en daar is Steiner niet van gediend.

Op Twitter feliciteerde de Zwitser Jack Aitken, die dit weekend George Russell vervangt bij Williams die op zijn beurt de zieke Lewis Hamilton bij Mercedes vervangt. “Gefeliciteerd Jack, Williams en Mercedes”, schrijft hij. “Een beslissing genomen op basis van prestaties. Het is altijd mooi om te zien dat een team respect heeft voor de coureurs”, aldus de Zwitser die daarmee uithaalt naar Haas. Hij vindt dat hij te weinig respect krijgt van Haas en rekende erop dat hij de geblesseerde Romain Grosjean zou vervangen, maar de Amerikaanse renstal koos voor Pietro Fittipaldi.

Günther Steiner werd geconfronteerd met de uitspraken van de Zwitser en is er niet van gediend. “Ik heb nog niet gesproken met hem, maar ik begreep dat hij boos is. Hij is lang niet de enige die boos is: veel coureurs wilden Romain vervangen. Hij is daar één van, maar hij moet maar wachten. Pietro verdient dit”, zegt Steiner.

“Er is geen discussie hierover mogelijk. Dit was het plan en ik heb me aan het plan gehouden en daarnaast hoef ik niet iedereen om zijn mening te vragen”, aldus de teambaas van Haas.

