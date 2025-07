Oud-teambaas Günther Steiner denkt dat zijn voormalige Haas-coureur Mick Schumacher serieus kans maakt op een Cadillac-stoeltje. Het Amerikaanse team staat volgend jaar voor het eerst als elfde team aan de start, maar heeft nog niet bekendgemaakt welke coureurs er dan achter het stuur zullen zitten. Volgens Steiner kan Schumacher met zijn ervaring als testrijder bij Mercedes een waardevolle toevoeging zijn aan Cadillac.

Mick Schumacher reed tussen 2021 en 2022 bij Haas, onder leiding van Günther Steiner, in de Formule 1. Heel succesvol was zijn tijd in de koningsklasse echter niet, met slechts 12 gepakte WK-punten in twee seizoenen tijd. Schumacher moest eind 2022 daarom plaatsmaken voor Nico Hülkenberg, en wacht sindsdien op een kans om terug te keren in de Formule 1. De jonge Duitser liet eerder al weten dat hij ‘positieve gesprekken’ voert met aankomend elfde team op de grid Cadillac over een eventuele comeback.

Hoewel Günther Steiner eind 2022 nog kritisch was op de Duitser – “Hij groeit met ons mee, maar kan ons niet als team niet laten groeien” – ziet hij de voormalige Haas-coureur nu wel als een goede kanshebber voor dat felbegeerde Cadillac-stoeltje. “Ik denk dat Mick echt kans maakt”, vertelt Steiner aan RTL. “Cadillac heeft een coureur nodig met ervaring in de Formule 1, en er zijn momenteel niet veel coureurs zonder baan, maar wel met deze ervaring.”

Steiners favorietenlijstje

Volgens de Italiaan is de jongere Schumacher een ‘harde werker’ en een ‘hele aardige jongen’. “Toen hij testrijder was bij Mercedes, racete hij niet, maar leerde wel veel over een goed groot team”, vervolgt Steiner. “Deze kennis over hoe een succesvol team werkt, kan Cadillac helpen.” Schumacher nam eind 2024 afscheid bij Mercedes als test- en reservecoureur en werd opgevolgd door Valtteri Bottas. Ook de Fin is volgens Steiner een goede kandidaat voor Cadillac.

“Ik denk niet dat ze voor een Amerikaanse coureur kiezen, want het risico is gewoon te groot”, voegt de Zuid-Tiroler eraan toe. “Deze jongens hebben geen ervaring in de Formule 1, en dat kan Cadillac heel gauw in de problemen brengen. Sergio Pérez, Valtteri Bottas, en Zhou Guanyu. Zij hebben allemaal ervaring in de Formule 1. Samen met Mick Schumacher, zijn zij mijn favoriete kandidaten voor Cadillac.”

