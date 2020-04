Steiner kraakt klantenauto-plan Horner: ‘Niet meer relevant’

Haas-teambaas Günther Steiner is niet bepaald positief over het plan van Red Bull-evenknie Christian Horner om de kleine teams tegemoet te komen door ze klantenauto’s van de topformaties te laten kopen. “Zo willen ze ons achter zich houden.”

Red Bull-teambaas Horner bracht het vorige week ter sprake als eventuele ‘noodgreep voor de korte termijn’: kleine teams toestemming geven om één jaar oude auto’s van topteams te kopen. Dit om ze in staat te stellen voor een relatief beperkt budget relatief competitief te zijn. Volgens Horner een goed alternatief voor het verder verlagen van de budget cap, waar de topteams niet unaniem achter staan.

Een interessant plan? Niet als je het Steiner vraagt: “Dat voorstel is niet meer relevant”, reageert Steiner in Ziggo Sports Formule 1 Café. “De kleinere teams hebben namelijk allemaal al een andere manier van werken gevonden”, doelt hij op hoe ze technische samenwerkingen hebben met grotere teams, en zelf ondertussen nog wel inzetten op een lagere budget cap.

Volgens Steiner is dit ook precies wat de kleinere teams, waaronder Haas, nog altijd een mate van onafhankelijkheid geeft die ze niet zouden hebben als ze klantenauto’s zouden kopen. “Want daarmee kunnen de grote jongens onze performance dan manipuleren”, waarschuwt hij. “Ze kunnen er door ons zo’n één jaar oude auto te geven, namelijk makkelijk voor zorgen dat ze ons voor blijven.”

Wat de Haas-teambaas verder aanhaalt, is dat de kleintjes er ook helemaal niet op uit zijn om meer geld uit de Formule 1-prijzenpot te trekken. “Nee; wij willen juist dat de grote teams met kleinere budgetten gaan werken, zodat wij beter met ze kunnen wedijveren.” En volgens Steiner is het klantenauto-voorstel daarbij ‘juist iets wat ze erdoor willen krijgen om te zorgen dat wij niet te zeer in de buurt komen’.

De reactie van Steiner is op het oog misschien verrassend, want Haas staat er juist om bekend in te kopen wat het kan kopen van Ferrari. Al wordt daarbij wel eens vergeten dat de aerodynamica van de Haas-bolides voor rekening van Dallara komt, terwijl Haas zelf de doorontwikkeling doet. Dus: “Ik denk dan ook niet dat een tweedehands Ferrari sneller zou zijn dan een nieuwe auto die wij bouwen.”