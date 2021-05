Haas-teambaas Günther Steiner vindt het goed dat de Formule 1 dit seizoen drie keer het format van de sprintkwalificatie zal testen, maar waarschuwt daarbij voor een verkeerde focus. Volgens hem moet de Formule 1 zich niet blindstaren op de kijkcijfers, maar kijken naar het verloop van zo’n weekend: “Het is nieuw, dus de kijkcijfers zullen goed zijn.”

De Formule 1 speelde al een tijdje met het idee van een sprintrace en onlangs werd bevestigd dat deze dit seizoen nog geïntroduceerd worden bij drie races, waarvan Silverstone al bevestigd is. Onder de naam sprintkwalificaties zullen de coureurs zich op de vrijdag, na een vrije training, kwalificeren voor de sprintkwalificatie van zaterdag. Het resultaat van die sprintrace bepaalt dan de startvolgorde voor de Grand Prix op zondag.

De meningen over het plan lopen uiteen. Haas-teambaas Günther Steiner wil de sprintkwalificaties wel een kans geven, maar waarschuwt daarbij voor een focus op de verkeerde dingen. “Ik denk dat het juist is dat we dit proberen, het kan misschien wel iets goeds zijn, maar dat weten we nog niet”, schrijft Steiner in zijn ‘F-Word column’ voor The Race. “De makkelijkste manier om daarachter te komen is door het gewoon te doen.”

“Als het werkt: fantastisch, dan kunnen we het bij een aantal races wel doen en bij een aantal races niet, om het wat af te wisselen als we inderdaad richting de 25 races gaan. Als het niet werkt moeten we dapper genoeg zijn om toe te geven dat het niet heeft gewerkt en dat we moeten stoppen, maar dan kunnen we wel zeggen dat we het geprobeerd hebben.”

“Het succes hiervan kan niet alleen beoordeeld worden op basis van kijkcijfers, we moeten kijken naar hoe zo’n weekend verloopt. Alle mensen die in de Formule 1 werken zullen er wel een mening over hebben. Omdat het nieuw is, zullen de kijkcijfers goed zijn. We moeten ons daar niet op blindstaren. Iedereen zal wel een goed gevoel hebben van of het werkt of niet, of het iets toevoegt aan de spanning of niet. De kijkcijfers zullen wel een indicatie geven, maar we moeten ons daar niet door laten leiden”, aldus de Haas-teambaas.