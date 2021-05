Beide Haas-rookies hebben al enige brokken gemaakt dit seizoen, Nikita Mazepin wat meer dan Mick Schumacher, en het laatste wat teambaas Günther Steiner in Monaco wil is een flinke afschrijving door kapotte onderdelen. “Bij de vangrails vandaan blijven is het belangrijkste voor ons in Monaco, er is geen speling.”

Met name Mazepin heeft het zwaar gehad in de eerste vier races. Bij zijn debuut in Bahrein was de Rus na twee bochten klaar en ook in Imola reed hij een neus kapot, om over zijn vele spins maar niet te beginnen. Mick Schumacher spinde en beschadigde zijn auto in de regen van Imola.

De boodschap van Steiner voor het weekend is helder: “We hebben er al over gesproken in Spanje, in Monaco heb je veel downforce nodig. Een keer raden wat we niet hebben, veel downforce! We zullen door deze zure appel moeten bijten”, aldus Steiner tegen Racer.com. “Het wordt nog moeilijker. Dus we hebben het gehad over het uit de muur houden van de auto, dat is het belangrijkste voor ons, er is geen speling.”

Steiner hoopt met lage verwachtingen wat druk bij zijn coureurs weg te nemen. Al is zijn boodschap ondanks dat toch redelijk dwingend: “Blijf uit de muur, dat is wat we zullen zeggen in de briefing. Als je de muur eenmaal geraakt hebt, is je sessie over. Je kan de auto niet terugkrijgen in de pits en hij zal ook meteen flink beschadigd zijn.”

“Het is een flinke uitdaging. Het is een nauw circuit, een stratencircuit. Er zullen veel mensen inschakelen, allemaal dingen die je niet wilt. Aan de andere kant, wil je het ook weer wel want daarom race je tenslotte. Er is geen druk omdat we weten wat onze auto kan. Zij moeten het weekend benaderen als een kans om weer meer ervaring op te doen, om met een betere auto terug komen.”