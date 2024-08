Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner neemt de huidige situatie bij Alpine nog eens onder de loep. De Italiaan snapt ergens wel waarom het Franse team de samenwerking met Esteban Ocon begin juni opzegde. Volgens Steiner zit Alpine echter wel met een probleem voor 2025.

Een maand geleden kwam het nieuws naar buiten dat Esteban Ocon afscheid neemt bij Alpine. Het zou naar verluidt al een tijdje niet zo goed gaan zijn tussen de Fransman en zijn team. Ocon heeft inmiddels een nieuwe renstal gevonden voor 2025, Haas, maar voormalig teambaas Günther Steiner neemt de situatie bij Alpine nog een keer onder de loep.

LEES OOK: Officieel: Esteban Ocon tekent meerjarig contract bij Haas

Steiner legde in The Red Flags-podcast uit waarom Alpine dit jaar de stekker uit de samenwerking met Ocon trok. “Ik denk dat het zo’n hoofdpijndossier werd dat ze (Alpine, red.) zeiden: ‘Het is beter om voor een pijnlijk einde te kiezen dan een aanhoudende pijn. We zullen omgaan met de gevolgen van zijn vertrek, maar we willen hem niet in de buurt hebben.’ Ik denk dat het zo is afgelopen. Het was gewoon te veel.”

Volgens Steiner werd het zelfs een structureel probleem voor Alpine. “Als je in een team zit en je hebt steeds hetzelfde probleem dat je al jarenlang niet kunt oplossen, dan zegt het team: ‘We moeten hier iets anders doen’. Anders stel je het alleen maar uit.”

LEES OOK: ‘Jack Doohan heeft Formule 1-contract met Alpine zo goed als binnen’

Een verlies voor Alpine?

Reservecoureur Jack Doohan is nog altijd de meest waarschijnlijke kandidaat om het stoeltje van Ocon over te nemen in 2025. De Australiër staat naar verluidt zelfs al in de startblokken. Volgens Steiner verliest Alpine met het vertrek van Ocon wel een goede coureur. “Ze hebben geen vervanger die net zo goed is als hij, dat is belangrijk,” aldus de voormalig Haas-teambaas. “Als je twee jongens hebt die hem kunnen vervangen, dan is dat één ding. Ik denk echter niet dat er iemand van zijn niveau is.”

Nu in de winkel en digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): ons dubbeldikke zomerpakket met reguliere editie & de Dutch GP Special! Met tussenrapport Tom Coronel, interview Max Verstappen en hoe koning Willem-Alexander in het geheim leerde racen!