Oud-teambaas Günther Steiner voorspelt dat het Red Bull in 2025 niet voor de wind zal gaan. De Oostenrijkse renstal kende in 2024 al een vormdip, nadat McLaren in het constructeurskampioenschap was ingelopen. Als blijkt na de GP Australië dat Red Bull ook in 2025 geen goede auto heeft, dan zal het volgens Steiner ‘moeilijk worden om Verstappen te managen’.

Günther Steiner is al een ruim jaar niet meer de teambaas van Haas, maar heeft nog altijd genoeg te zeggen over de huidige stand van zaken in de Formule 1. De Italiaan heeft in zijn tijd bij het Amerikaanse team ervaring opgedaan met coureurs die een moeilijk seizoen tegemoet gingen. Steiner vreest voor Max Verstappen en Red Bull dat ook zij aan de start van een moeizaam jaar staan.

“Als (Verstappen, red.) geen goede auto heeft waarmee hij kan winnen, wordt het heel moeilijk om hem te managen”, legt Steiner uit tegenover CNN. “Hij zal dan van zich laten horen. En een boze Max is geen aardige Max. Maar we weten allemaal dat hij een geweldige coureur is en dat hij zijn best zal doen om de races en het kampioenschap te winnen. Het zal echter niet makkelijk worden.”

Kalm blijven

Daarop wordt de voormalig teambaas gevraag wat hij zou doen als hij in de schoenen van Christian Horner stond. “Kalm blijven, maar niet na twee races het speelgoed al uit de kinderwagen gooien als het niet gaat zoals jij wilt”, deelt Steiner het advies dat hij dan aan Verstappen zou geven. “Als het niet makkelijk is voor ons aan het begin van het seizoen moeten we hard werken om beter te worden. Ongeduldig worden, helpt het team dan niet.”

