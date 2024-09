Voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner doet een onthullende uitspraak over Max Verstappen. Volgens de Italiaan heeft de Nederlander een overstap naar Mercedes eerder al eens serieus overwogen. Steiner begrijpt wel waarom, want volgens de tegenwoordige analist maakt Verstappen bij Mercedes meer kans op een volgende wereldtitel.

Het is inmiddels zeven races geleden dat Max Verstappen voor het laatst een overwinning pakte, toen hij als eerste over de finishlijn in Spanje reed. Red Bull zit momenteel in een prestatiedip, waardoor de Nederlander vaker genoegen moet nemen met een finishplaats naast het podium. Denkt Verstappen er daarom aan om naar Mercedes over te stappen?

“Ik denk dat de kans groot is dat dat gebeurt”, zegt voormalig Haas-teambaas Steiner in ieder geval vast, in de Red Flags-podcast. “We weten allemaal dat Verstappen naar Mercedes wilde. En op dit moment is hij niet gelukkig waar hij is.”

Meer kans bij Mercedes?

In 2026 gaat een nieuw motorreglement in, en meerdere teams krijgen hierdoor de kans om een Grand Prix-winnende auto te bouwen. Mercedes zat voor de zomerstop al in de lift, met drie overwinningen in vier races tijd, waardoor Steiner denkt dat Verstappen eigenlijk meer kans heeft op een volgende wereldtitel bij Mercedes dan bij zijn huidige werkgever.

“Max zal veel informatie hebben over waar het motorprogramma van Red Bull volgend jaar staat. Max zal ook veel informatie hebben over waar het Mercedes-programma volgend jaar is, als Toto hem daarheen probeert te lokken. Dan kan hij een beslissing nemen die niet op hoop is gebaseerd”, is de conclusie van de Italiaan.

