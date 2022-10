Haas F1-teambaas Günther Steiner zegt dat het team voor het tweede zitje zoekt naar een coureur die het team ‘vooruit kan helpen’. Als dat Mick Schumacher is, dan is dat zo, stelt Steiner. Maar hij benadrukt ook dat een andere coureur zomaar de uitverkorene kan zijn.

Schumachers contract loopt na dit seizoen af en een contractverlenging ligt niet per se voordehand. Nico Hülkenberg wordt in verband gebracht met het stoeltje en Schumacher heeft flink wat kritiek te verduren gekregen van Haas.

Teamgenoot Kevin Magnussen nam het donderdag op voor Schumacher en stelde dat de Duitser een Formule 1-zitje verdient. Hij gaf daarbij een groot compliment: “Hij is op dit moment erg lastig te verslaan.”

Haas F1-teambaas Günther Steiner kijkt echter anders naar de situatie. “Ik heb de opmerking van Kevin gehoord”, geeft Steiner aan. “Verdiend of niet… heel veel mensen verdienen wel iets. Maar ik moet op mijn hele team letten en kijken of Mick de uitverkorene is.”

“Ik zeg niet,” voegt Steiner meteen toe, “dat Mick dat niet is. Er zijn al veel mensen geweest die mij verteld hebben wie volgens hen dat zitje verdient. Kevin heeft dat ook gezegd, maar dat is natuurlijk zijn mening. Maar ik moet voor het hele team zorgen en naar de toekomst kijken.”

Uiteindelijk wil Steiner voor een coureur gaan die ‘het team vooruit kan helpen in de ontwikkeling’. “Als dat Mick is, dan is het Mick. Is het iemand anders, dan is dat iemand anders. Maar ik krijg constant van mensen te horen wat wij moeten doen.”

Eerder dit jaar gaf Steiner al aan dat het team de afweging maakt tussen het jongere talent in de vorm van Schumacher, en de ervaring in de vorm van een Nico Hülkenberg. Maar, benadrukt Steiner, Schumacher ‘zit al twee jaar in de Formule 1, dus die is ook ervaren genoeg’.

“Maar is het genoeg om het team vooruit te helpen?”, vraagt Steiner zich hardop af. “We hebben leiderschap nodig in die positie. Dat zijn allerlei dingen die ik evalueer. Het belangrijkste is dat we kijken naar wie het team vooruit kan helpen.”