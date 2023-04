Günther Steiner neemt in zijn afgelopen week verschenen boek Surviving to drive geen blad voor de mond. De flamboyante teambaas van Haas vertelt onder andere dat hij dit seizoen het liefst met Mick Schumacher was doorgegaan.

De jonge Duitse coureur debuteerde in 2021 bij Haas in de Formule 1. In dat leerjaar werden er geen grootse prestaties van hem verwacht, maar in zijn tweede seizoen lag dat anders. Schumacher moest naast de ervaren Kevin Magnussen aan de bak en punten pakken. Dat lukte deels, maar daar tegenover stond dat hij enorm veel schade reed, iets wat hem niet in dank werd afgenomen. Uiteindelijk werd besloten het contract van Schumacher niet te verlengen en hem te vervangen door Nico Hülkenberg.

Steiner heeft geen spijt van die keuze, maar het liefst had hij de zoon van Michael Schumacher aan boord gehouden. “Als het goed komt met Mick is niemand daar blijer mee dan ik, afgezonderd van Mick zelf dan”, blikt Steiner in Surviving to drive terug op de laatste maanden van 2022. “Ik hoop er echt op. Deels omdat ik hem een aardige en getalenteerde kerel vind, maar ook omdat ik geen zin heb in al dat gekut met managers en het aannemen van een nieuwe coureur. Eerlijk gezegd werken ze me allemaal op de fokking zenuwen.”

