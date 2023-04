De familie van zevenvoudig Formule 1-wereldkampioen Michael Schumacher is van plan juridische stappen te ondernemen naar aanleiding van een door kunstmatige intelligentie gegenereerd vals interview dat door het Duitse tijdschrift Die Aktuelle werd gepubliceerd.

Het tijdschrift beweerde afgelopen weekend prominent een ‘eerste interview’ met Schumacher te hebben gehad, om aan het eind van het artikel te onthullen dat de antwoorden waren gegenereerd met behulp van een online AI-tool. Een woordvoerder van de familie Schumacher bevestigde donderdag tegenover The Athletic dat er juridische stappen zijn gepland.

Schumacher liep ernstige hoofdwonden op tijdens het skiën in december 2013 en lag een aantal maanden in coma voordat hij in september 2014 naar huis terugkeerde om verder te herstellen. De familie Schumacher heeft zijn medische toestand sindsdien privé gehouden.

Het Duitse weekblad Die Aktuelle plaatste voor zijn uitgave van 15 april een grote foto van Schumacher uit zijn F1-carrière op de cover, vergezeld van de tagline: ‘Michael Schumacher: Het eerste interview!’ Pas helemaal aan het einde van het stuk werd onthuld dat de antwoorden volledig zijn gegenereerd door een AI-tool. Het artikel is door de hele F1-gemeenschap veroordeeld, vooral gezien de privacy rond Schumachers toestand.