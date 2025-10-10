Günther Steiner ziet hoe George Russell – zeker na zijn tweede Grand Prix-zege van het jaar in Singapore – alle kaarten in handen heeft in zijn aanhoudende contractonderhandelingen met Mercedes. Hoewel er behalve bij de Zilverpijlen geen stoeltjes bij de topteams beschikbaar lijken voor Russell, kan het Duitse team zelf ook niemand anders achter het stuur van hun 2026-bolide krijgen. ‘George bevindt zich zo in een vrije goede onderhandelingspositie’, aldus Steiner.

George Russell pakte in Singapore de vijfde Grand Prix-overwinning uit zijn carrière. Het is tevens de tweede zege van het jaar voor de Brit, die daarmee kostbare punten voor Mercedes pakte. De Zilverpijlen zijn namelijk nog altijd in een strijd om plek twee in het constructeurskampioenschap verwikkeld met Ferrari. Toch wacht Russell nog steeds op een contractverlenging, en weet hij voorlopig alleen zeker dat hij nog tot eind 2025 bij de Duitse renstal rijdt. Het nieuwe contract lijkt slechts een formaliteit, want zowel Russell als Wolff gaf al eerder aan de samenwerking graag door te zetten.

Volgens Günther Steiner zijn er nog een aantal knelpunten in de onderhandelingen. “Russell krijgt zeker een contract”, is de voormalig Haas-teambaas overtuigd in de Red Flags-podcast. “Als hij geen contract krijgt bij Mercedes, krijgt hij het wel bij een ander team. George weet wat hij waard is, en hij wil waarschijnlijk niet de voorwaarden die Mercedes stelt. Hij wil het beste voor hem, en dat is meer dan een eenjarig contract.”

De goede onderhandelingspositie van Russell

De oud-teambaas denkt dat Wolff liever de Brit geen meerjarige contractverlenging aanbiedt, omdat hij nog steeds graag Max Verstappen in de toekomst naar Mercedes haalt. “Ik denk dat Toto hem een jaar de tijd wil geven, want als Max dan Red Bull wil verlaten, heeft hij een plek voor Max en liefdeskind Kimi Antonelli”, vervolgt Steiner. “En natuurlijk zegt George dan: ‘Dat werkt niet voor mij’. En op dit moment, wie presteert er? George. Dus hij bevindt zich in een vrij goede onderhandelingspositie.”

Op de vraag hoeveel invloed Russell precies heeft in de aanhoudende onderhandelingen, gezien het gebrek aan andere beschikbare stoelen voor 2026, was Steiner wederom vrij duidelijk. “Mercedes bevindt zich momenteel in een nog moeilijkere positie (dan Russell, red.). Wie zouden ze daar neerzetten als hij geen eenjarig contract tekent? Er is niemand anders beschikbaar, want Mercedes moet vechten voor wereldkampioenschappen. Ze zijn hier niet om als een middenmoter mee te doen. Ze zijn hier om te winnen. Dus wie is er nog meer naast George?”, vraagt de Italiaan zich af.

