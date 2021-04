Het is tot nu toe niet het seizoen van Nikita Mazepin, toch ziet Haas-teambaas Günther Steiner de Rus verbeteren. Volgens Steiner heeft zijn zelfvertrouwen wel een deuk opgelopen in Bahrein, maar in Imola merkte hij dat Mazepin een ‘grote stap vooruit’ had gezet: “Ik kan zien dat hij vooruitgang boekt.”

Tot nu toe verloopt het seizoen 2021 allesbehalve goed voor het team van Gene Haas, de eigenaar die vooral in Amerika bekend is van zijn NASCAR-team. Met name Mazepin eist een negatieve hoofdrol op door zijn spins. Zijn debuutrace in Bahrein zat er na twee bochten al op terwijl hij op het opdrogende Imola flink wat tijd moest toegeven op teamgenoot Mick Schumacher. Desondanks ziet Steiner zijn Russische rookie stappen vooruit zetten.

“Ik zou zeggen dat zijn zelfvertrouwen een deuk heeft opgelopen”, vertelt hij in de podcast van de Australische Grand Prix, In the Fast Lane. “In Bahrein hadden we te maken met lastige omstandigheden: de baan, de wind. Hij had een aantal spins en dat maakte hem misschien wat onzeker. Mick deed het toen goed”, aldus de Italiaan.

Ondanks de lastige start van zijn Formule 1-carrière neemt Steiner het op voor Mazepin. “Ik denk dat hij nu wat grip op de situatie krijgt”, zegt Steiner. “Hij zette een grote stap vooruit in Imola. Ik denk dus wel dat hij er zal komen. Het was zeker even een shock voor hem, maar hij krijgt zijn zaken op orde, ik kan zien dat hij vooruitgang boekt. Ik heb hem het gehele weekend gesproken en geprobeerd hem te begeleiden om ervoor te zorgen dat hij zijn best kon doen”, besluit Steiner.

Mazepin kwam in de Grand Prix van Emilia-Romagna niet verder dan de zeventiende, en vanwege uitvallers, laatste plaats. Foto: Motorsport Images