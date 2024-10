McLaren-teambaas Andrea Stella beschuldigt zijn rivalen ervan zijn team in een kwaad daglicht te willen stellen. De Italiaan ziet alle beschuldigingen van tegenstanders over de controversiële achtervleugel van de MCL38 zelfs als een ‘poging tot psychologische oorlogsvoering’. Toch is er volgens Stella ook een positieve kant aan alle ophef.

McLaren kwam eerder in het seizoen al onder een vergrootglas te liggen, vanwege hun flexibele achtervleugel. De concurrentie van de Britse renstal vond dat de vleugel op de MCL38 wel heel erg flexibel was, en betwijfelde of de vleugel niet als een soort ‘mini-DRS’ werkte. McLaren paste de achtervleugel daarom voor de Grands Prix in Singapore en Austin aan. Teambaas Stella is het echter zat dat de rivalen van zijn team proberen om McLaren steeds in een kwaad daglicht te stellen.

“Natuurlijk hebben we de vele reacties in de media gelezen, meningen die voornamelijk van onze tegenstanders kwamen, niet per se van journalisten. Bepaalde artikelen leken een middel te zijn om de mening van sommige van onze tegenstanders op het circuit te verspreiden”, vertelt Stella, aan Motorsport.com. Volgens de teambaas voldeden de achtervleugels altijd al aan de technische reglementen en hebben de onderdelen elke test van de FIA doorstaan.

Psychologische oorlogsvoering

De Italiaanse teambaas was daarom ook behoorlijk geïrriteerd over alle ophef rondom de achtervleugels. “Ik zag veel artikelen die als een hulpmiddel werden gebruikt door teams die McLaren in een kwaad daglicht wilden stellen”, verklaart Stella. “Het is een poging tot psychologische oorlogsvoering die erop gericht is de tegenstander te verzwakken, maar van onze kant waren de feiten heel duidelijk.”

McLaren gaat ondertussen aan de leiding in het constructeurskampioenschap. Het team ziet daarom de pogingen van de concurrentie om het team in een kwaad daglicht te zetten als een soort compliment. “Uiteindelijk heeft dit verhaal ons als team nog sterker gemaakt, want als de tegenstanders zo afgeleid raken door na te denken over onze technische oplossingen, is dat goed nieuws voor ons. Het betekent dat ze hun kompas een beetje kwijtraken”, besluit Stella.

