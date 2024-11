McLaren-teambaas Andrea Stella neemt het op voor Lando Norris. De Brit maakte al gelijk aan het begin van de Braziliaanse Grand Prix een fout, door nog een formatierondje te rijden terwijl een ‘afgebroken start’ was aangekondigd. Volgens Stella is de fout van de Britse coureur heel begrijpelijk, omdat de situatie op dat moment onduidelijk was.

De Braziliaanse Grand Prix was vanaf de formatieronde al chaotisch. Lance Stroll spinde een paar honderd meter na de startlijn van de baan, en eindigde al voor de racestart in bocht vier in de grindbak. De wedstrijdleiding besloot om de start af te breken, maar er ontstond wat verwarring onder de coureurs wat dat precies inhield.

Polesitter Lando Norris en George Russell begonnen aan nog een formatieronde, en werden al snel gevolgd door de rest van de Formule 1-grid. De twee Britten kregen na de race een boete van 5000 euro voor het incident. McLaren-teambaas Andrea Stella snapt de verwarring van zijn coureur wel.

“Als je naar de letter van het reglement kijkt, is het een beetje lastig, want in de extra formatieronde wordt er gesproken over uitgestelde starts, dan is er de afgebroken start en wordt er gesproken over terugkeren naar de grid,” legt Stella uit, tegenover Motorsport.com. “Er zijn dus wat technische details die de situatie misschien een beetje verwarrend maakten voor Lando. Ik denk dat hij gewoon reageerde op de lichten op dat moment.”

Verwarrende procedures

In het reglement staan twee manieren waarop een start wordt afgebroken. Er is sprake van een ‘uitgestelde start’ wanneer de coureurs al wel op de grid staan, maar de formatieronde nog niet is begonnen. Een ‘afgebroken start’ vindt plaats, wanneer de formatieronde al wel is begonnen. “Alle auto’s moeten dan naar de grid terugkeren”, aldus het reglement. De coureurs stonden in Brazilië echter al op de grid, toen de ‘afgebroken start’ plaatsvond.

“Over het algemeen denken we dat dit een zeer onschuldige situatie is”, legt Stella uit. “Als er al iets is, dan geeft het de mogelijkheid om een beetje te verduidelijken wat je in dit soort gevallen moet doen. Omdat de oproep erg laat kwam, toen Lando al een hele tijd op polepositie zat. Als er een afgebroken start was, denk ik dat de omstandigheden lang aanwezig waren om die te geven. Dus dit verwarde de coureur een beetje.”

