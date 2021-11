De wedstrijdleiding van de Grand Prix van Brazilië heeft bij het beoordelen van de overtreding van Max Verstappen vrijdag na de kwalificatie, gebruik gemaakt van de onboardbeelden van de auto van Lewis Hamilton.

Max Verstappen kreeg zaterdag een boete van €50.000 voor het aanraken van de auto van Lewis Hamilton. Dat gebeurde vlak na de kwalificatie in het parc fermé en is streng verboden. De wedstrijdleiding gaf bij de uitspraak een gedetailleerd verslag van wat er was gebeurd. “Verstappen stapt uit en gaat naar de achterkant van zijn auto. Hij doet zijn handschoenen uit en legt zijn rechterhand op de gleuf van de achtervleugel van zijn auto. Dan loopt hij naar wagen #44 [de wagen van Hamilton] en herhaalt dit. Hij raakt de achtervleugel op twee plaatsen aan, eenmaal aan beide kanten van de activeringsinrichting van de DRS en aan de onderkant van de vleugel.”

De wedstrijdleiding merkte daarbij echter op dat “duidelijke high-definition beelden van de naar achteren gerichte camera op wagen #44 laten zien dat er absoluut geen beweging is in één van de vleugelelementen van wagen #44 wanneer Verstappen die vleugel aanraakt.” De stewards concludeerden dan ook dat er geen kracht was uitgeoefend op de vleugel en er dus niets was stukgemaakt of verbogen.

Foto: Motorsport Images

Wel constateerde de leiding “dat het een gewoonte is geworden van de coureurs om na kwalificaties en races [andermans] auto’s aan te raken. Deze tendens wordt in het algemeen als onschuldig gezien. Toch is het een overtreding van het parc fermé-reglement en het heeft een aanzienlijk potentieel om schade te veroorzaken.”

En dus besloot de wedstrijdleiding om Verstappen een geldstraf op te leggen. “Gezien het feit dat er in dit geval geen directe schade is veroorzaakt en dat er geen eerder precedent hiervoor bestaat, maar dat het een overtreding van het reglement is en ernstige gevolgen kan hebben, besluiten de stewards om in deze zaak op te treden en een boete van €50.000 op te leggen.”

De wedstrijdleiding merkte tot slot op dat nieuwe overtredingen in de toekomst kunnen leiden tot andere straffen.

