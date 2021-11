De stewards komen pas in de loop van vrijdagochtend met een beslissing over het wel of niet herzien van het incident vorige week tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Er is donderdag de hele middag vergaderd en gesproken met vertegenwoordigers van beide teams, een beslissing is er dus nog niet genomen.

Mercedes dringt aan op een ‘Right to review’ nadat de onboardbeelden van Verstappen werden vrijgegeven. De wedstrijdleiding besloot tijdens de race afgelopen zondag het incident tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen niet te onderzoeken.

Met de beelden is er volgens Mercedes voldoende nieuw bewijsmateriaal voor een herziening, daar moet dus eerst over besloten worden voordat er überhaupt over straffen nagedacht wordt. Red Bull deed dat eerder dit jaar ook na de botsing tussen Hamilton en Verstappen in Silverstone. Dat protest werd toen verworpen omdat de stewards vonden dat er geen nieuw bewijs was.

Als ze vinden dat Mercedes een punt heeft, kan er dus alsnog een onderzoek naar het incident uit Brazilië volgen waarin Verstappen Hamilton volgens Mercedes van de baan dwong. Verstappen zou dan, indien hij als schuldige aangewezen wordt, alsnog een tijdstraf voor die race kunnen krijgen of een gridstraf voor de Grand Prix van Qatar dit weekend.

