Strijd om het brons: McLaren grote winnaar, Racing Point verliezer

Racing Point kon vandaag een grote slag in de strijd voor P3 in het constructeurskampioenschap slaan, maar met nog drie rondes te gaan moest Sergio Perez zijn auto aan de kant zetten en dus is niet Racing Point, maar McLaren de grote winnaar van het weekend en profiteert het volop van de nulscore van Racing Point.

Optimaal geprofiteerd

Na de kwalificatie zag het er niet goed uit voor McLaren. Sainz ving de race, na een remprobleem in de kwalificatie, als vijftiende aan, terwijl Norris de race als negende begon, maar het team uit Woking was verrassend sterk in de race. Lando Norris leek op weg te zijn naar een vijfde plaats, maar dat werd een vierde plaats na het uitvallen van Perez en doordat Carlos Sainz vijfde werd, pakt McLaren 22 punten en staat het nu derde in het constructeurskampioenschap en heeft het een voorsprong van 17 punten op Racing Point, met nog twee races te gaan.

Uiteraard is Lando Norris erg blij met het resultaat, maar hij weigert mee te lopen in de polonaise. “Het was jammer voor Perez dat hij met nog drie rondes te gaan uitviel. Dit soort dingen gebeuren in deze sport. Het overkwam mij op de Nürburgring en nu gebeurt het bij hem. Dit keer zat het ons mee, maar de volgende keer kan het ook tegenzitten. We moeten waakzaam blijven”, aldus Norris tegen Ziggo Sport.

Een baaldag voor Racing Point

Otmar Szafnauer kon zijn teleurstelling amper verbergen. Hij ziet de derde plaats in het constructeurskampioenschap door zijn vingers glippen nadat Sergio Perez in het zicht van de haven zijn auto aan de kant moest zetten. De Mexicaan was op weg naar zijn tweede podium op rij, maar toen plofte zijn motor. “Zonde. Echt zonde. Het is moeilijk te accepteren, maar al met al was het tot de uitvalbeurt een uitstekend weekend. We komen sterker terug”, zegt de strijdvaardige Perez in gesprek met Formula 1.

Teamgenoot Lance Stroll bleef ook puntloos. De Canadees viel al snel uit, na een aanvaring met Daniil Kvyat, waarbij over het ijdele dak ging. Gelukkig kon hij gewoon uitstappen, maar Racing Point heeft een behoorlijke tik gekregen in het constructeurskampioenschap. Het team moet een achterstand van 17 punten wegwerken in de laatste twee races.

De kapotte wagen van Stroll

Renault nog in de strijd?

Verwacht werd dat Renault op een hogesnelheidsbaan als Bahrein competitief zou zijn, maar de Renaults hadden niet de snelheid om met Perez en met de McLarens te vechten, maar door het wegvallen van Perez en Bottas, pakte de Franse formatie toch nog acht punten en staat het nu nog maar tien punten achter Racing Point in de strijd voor P4. “Maar”, zegt Esteban Ocon, die negende werd, “We kwamen gewoon snelheid tekort.”

Ferrari definitief uitgeschakeld?

Na een sterk weekend in Turkije droomde Ferrari even van P3, maar na een matig verlopen race in Bahrein, kan het Italiaanse team de derde plaats uit het hoofd zetten. Het leek erop dat Ferrari puntloos zou blijven, maar door het uitvallen van Perez erfde Charles Leclerc een punt. “We waren gewoon niet snel genoeg. Na de start lag ik op P8, maar al snel zakte ik terug en werd ik door een gelukje tiende. Perez was met gemak voor me geëindigd”, aldus de realistische Leclerc.

Mathematisch gezien kan Ferrari nog derde worden, maar dan heeft de Scuderia een wonder nodig. Met een race op het supersnelle Outer circuit in het vooruitzicht kan Ferrari, met de zwakkere krachtbron, de derde plaats wel vergeten.

