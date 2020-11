Stroll baalt na missen Q3: ‘Hadden de verkeerde banden’

Racing Point leek na de vrije trainingen met gemak met beide auto’s door te kunnen gaan naar Q3, maar uiteindelijk kwam Lance Stroll met de dertiende tijd niet in de buurt. Achteraf bleek het om een ‘miscommunicatie’ te gaan: de Canadees reed op de ‘verkeerde banden’: “We gingen op dezelfde set naar buiten.”

In de vrije trainingen waren beide Racing Point-coureurs in de top tien terug te vinden, maar dat beeld veranderde in de kwalificatie. Hoewel Sergio Pérez met de vijfde tijd wel met gemak naar Q3 wist door te gaan, kon Lance Stroll niet datzelfde doen. De Canadees strandde op de dertiende plaats en wijt het missen van Q3 aan een miscommunicatie tussen hem en het team.

“We hadden de verkeerde banden”, zo verklaart Stroll tegen Sky Sports F1 het missen van Q3. “Het was niemands schuld. Het was een miscommunicatie. We gingen op dezelfde set naar buiten, terwijl de rest op nieuwe sets naar buiten ging dus we hadden geen kans om in de buurt te komen. Dat was helaas een slechte call”, zo oordeelde de Canadees.

Met het oog op de strijd om de derde plaats in het constructeurskampioenschap boekte Renault uiteindelijk het beste resultaat in de kwalificatie. De Franse renstal ziet de zwart-gele bolides op de zesde en zevende startplaats beginnen in de race, terwijl McLaren met de negende en vijftiende tijd en Ferrari met de elfde en twaalfde tijd wisselvallige kwalificaties kenden. Racing Point heeft vooralsnog de beste kaarten in deze strijd: met 154 punten staat het team vijf punten voor op McLaren en achttien punten op Renault.