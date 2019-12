Stroll: ‘Liepen achter de feiten aan dankzij overgang naar Racing Point’

Lance Stroll denkt dat het team dit seizoen achter de feiten aanliep dankzij de overgang van Force India naar Racing Point. Volgens de Canadees zal volgend jaar dan ook representatiever zijn voor het team.

In de tweede seizoenshelft van 2018 werd Force India omgedoopt tot Racing Point nadat een consortium onder leiding van Lawrence Stroll het team overnam. Hoewel er daardoor veel meer budget was voor het team om te investeren, was het effect daarvan beperkt omdat Lawrence Stroll pas laat arriveerde. Volgens Lance Stroll liep het team daardoor dit seizoen achter de feiten aan.

”We hebben dit jaar veel uitdagingen met alles wat zich afspeelde in 2018, met de overgang van Force India naar Racing Point”, zegt Stroll tegen Crash.net. ”Daardoor liepen we dit seizoen achter de feiten aan. Volgend jaar zal dan ook representatief worden voor wat wij in de winter kunnen doen en hoe sterk we kunnen zijn in Melbourne”, aldus Stroll.

Onafgemaakte zaken

Met de overname door zijn vader stapte Lance Stroll over van Williams naar Racing Point. ”De auto is heel anders, het is een heel andere categorie ten opzichte van de Williams. De Formule 1 verandert altijd. De banden zijn anders, er wordt een nieuwe auto ontwikkeld en ik denk dat volgend jaar een spannend jaar wordt voor het team”, aldus Stroll.

Dit seizoen eindigde Racing Point zevende in het constructeurskampioenschap met 73 punten, waarvan Stroll er 21 pakte. Ondanks een matig seizoen kijkt hij uit naar volgend jaar. ”We kijken al uit naar 2020. Ik denk dat er nog onafgemaakte zaken zijn”, aldus Stroll.

