Stroll: ‘Lotterij om te remmen aan binnenkant eerste bocht, maar heeft mijn race gemaakt’

Racing Point is door een vierde en vijfde plaats in de Grand Prix van Spanje opgeschoven naar de derde plaats in het constructeurskampioenschap. Lance Stroll kwam als vijfde achter zijn teamgenoot Sergio Pérez over de meet, maar het duo wisselde in de eindklassering van plaats door een tijdstraf voor de Mexicaan. “Die vond ik oneerlijk, maar het is wat het is.”

Lance Stroll is een tevreden man wanneer hij voor de camera van Sky Sports verschijnt. Met een vierde plaats evenaart de Canadees zijn beste resultaat van het seizoen, nadat hij ook in Hongarije net naast het podium finishte. Stroll ging bij de start in Spanje voorbij Valtteri Bottas naar plek 3. “Ik heb mezelf goed op weg gezet aan de start. Ik had een geweldige launch, zag een gat aan de binnenkant en ging ervoor. Dat heeft mijn race gemaakt”, vertelt legt Stroll uit.

Lees ook: Wolff looft team: ‘Blij dat we zo reageren na moeilijk weekend op Silverstone’

“Op zo’n moment ga ik niet achter een Mercedes wachten, dus misschien heb ik het een beetje voor de schermtijd op televisie gedaan”, grapt Stroll met Sky-presentator Nico Rosberg. “Het is een lotterij om te remmen aan de binnenkant van bocht 1,” gaat Stroll verder, “maar ik had genoeg grip om de move tot een goed einde te brengen.”

Nadien reed de Canadees middels een tweestopper naar de vijfde plaats, wat door de tijdstraf voor Pérez P4 in de einduitslag werd. “Initieel planden we om een éénstopper te doen, dus ik heb niet gepusht tijdens mijn tweede stint. Maar plots koos het team dan toch voor een tweede stop. Gelukkig kom ik tot binnen een paar seconden van Sergio, voldoende om P4 te verzekeren.”

Die vierde plek voor Stroll kwam er dus dankzij een tijdstraf voor zijn teamgenoot. Die kon zich na de racen echter niet vinden in het besluit van de stewards. Pérez kreeg een vijf seconden-penalty omdat hij de blauwe vlaggen te lang negeerde toen hij voor Lewis Hamilton reed. “Ik snap niet waar ik plaats had moeten maken zonder dat het onveilig was geweest, maar ja, ik heb een straf. Ik vind het oneerlijk, maar het is wat het is”, besluit Pérez.

Lees ook: Vettel: ‘Was niet het plan om zo’n veertig ronden op de softs te rijden’