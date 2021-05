Lance Stroll is na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Portugal niet te spreken over het resultaat. De Canadees kwam niet verder dan de zeventiende tijd terwijl teamgenoot Sebastian Vettel doorging naar Q3 en daar de tiende tijd noteerde: “De andere auto zag er wat sneller uit.”

Het is tot nu toe nog niet het seizoen van Aston Martin, dat vorig jaar onder de naam Racing Point juist een opleving kende. In de eerste twee raceweekenden was Stroll de snelste van de twee op de zaterdag, in Portugal waren de rollen omgedraaid en was het Vettel die beter presteerde dan de Canadees.

Lees ook: Lance Stroll: ‘F1 niet de beste twintig coureurs ter wereld’

“De andere auto zag er wat sneller uit”, doelt Stroll op teamgenoot Vettel, die de tiende tijd noteerde in de kwalificatie. “We moeten naar veel dingen kijken. Ik kon gewoon niet alles uit de auto halen. Ik had niet het vertrouwen. We moeten kijken waarom dat zo was.”

Lees ook: Aston Martin-duo mikt op verdere progressie op Portimão

Op basis van de resultaten van de eerste twee vrije trainingen leek het een wat beter weekend te worden voor Aston Martin. Dat is ook wel het geval met de tiende startplaats voor Vettel, maar de zeventiende plaats voor Stroll zorgt voor gemengde gevoelens. “Vrijdag waren we nog niet zo slecht. We zweefden toen een beetje op de posities waar we normaalgesproken staan. Vandaag was gewoon een ramp, dus we moeten kijken wat er precies gebeurde”, concludeert de Canadees.