Stroll valt terug van P1 naar P9: ‘Ik begrijp het niet’

Lance Stroll was in Turkije lange tijd op weg naar een mooi resultaat. De Canadees reed meer dan de helft van de race aan de leiding, maar viel na een tweede pitstop helemaal terug. Terwijl teamgenoot Pérez als tweede naar het podium mocht, moet Stroll genoegen nemen met een negende plaats. “Dit is heel frustrerend.”

Lance Stroll was voor de race al voorzichtig met zijn verwachtingen voor de Turkse GP. “De race winnen is wel veel gevraagd”, vertelde de Canadees zaterdagavond. Toch zag het er op zondag lange tijd erg goed uit voor de Racing Point-coureur. Stroll had een goede start en sloeg meteen een gat van een vijftal seconden op teamgenoot Pérez. Ook na de switch van full wets naar intermediate banden behield Stroll zijn voorsprong.

Aan het einde van ronde 36 komt de Canadees voor de twee keer naar binnen. Hij krijgt een nieuwe set inters, waarop hij nooit meer het goede gevoel vindt. “Ik weet niet wat er is gebeurd, ik begrijp het niet”, reageert Stroll zichtbaar teleurgesteld voor de camera van Sky Sports. “Ik had zoveel last van graining op die set inters, ik verloor seconden per ronde. Ik heb geen idee waar die graining vandaan kwam.”

Stroll kwam na zijn tweede pitstop als vierde weer op de baan, maar viel uiteindelijk terug naar P9. Teamgenoot Sergio Pérez wist zijn banden wel aan de praat te houden en mocht als tweede mee op het podium. “Frustrerend als je eerst aan de leiding rijdt met een voorsprong van tien seconden en dan negende finisht.”

De oorzaak van zijn terugval is volgens Stroll duidelijk, al roept die ook vragen op. “Ik weet dat het aan de graining lag, maar ik begrijp niet waarom ik er zoveel meer last van had dan de rest. Dat moet onderzocht worden”, aldus de Canadees.

