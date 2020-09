Stroll weet oorzaak crash nog niet: ‘Kan lekke band of probleem met de ophanging zijn geweest’

Lance Stroll leek op weg te zijn naar een vierde plaats, totdat hij zwaar crashte in bocht 9. Hij heeft geen lichamelijke ongemakken over gehouden aan het ongeluk, maar weet nog niet wat de exacte oorzaak was van zijn crash.

Bij het insturen van de tweede Arrabbiata verloor de Racing Point-coureur ineens het macht over het stuur. Wat er precies gebeurde, weet Lance Stroll nog niet. “Het kan een lekke band zijn geweest of een probleem met de ophanging. We zijn het aan het onderzoeken. We weten het nog niet”, vertelt Lance Stroll na afloop van Sky Sports.

Lees ook: Ricciardo genoot van Toscaanse GP: ‘Ik kom graag terug naar Mugello’

Een top vijf klassering zat er zeker in voor de Canadees, misschien zelfs een podium. Hij blijft er erg nuchter onder. “Zo gaat het af en toe”, zegt Stroll.

Bij de eerste herstart ging het behoorlijk mis. Stroll is daar niet verbaasd over. “Ik zag niet wat er precies gebeurde, maar we reden wel erg traag. Ik ben niet verrast dat er iets gebeurde”, aldus de Canadees.

Lees ook: Russell in de put na misgelopen punt: ‘Verloor alles bij de herstart’