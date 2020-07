Succesvol openingsweekend voor MP Motorsport: overwinning in F2, podium in F3

Het Nederlandse MP Motorsport heeft een succesvol openingsweekend van het seizoen achter de rug. Richard Verschoor finishte als tweede in de tweede F3-race van het weekend, rookie Felipe Drugovich won de sprintrace in de Formule 2.

Met een tweede plek in de Formule 2-kwalificatie voor Felipe Drugovich op zaterdagochtend begint het weekend goed voor het team uit Westmaas. In de feature race, de langste van twee F2-races van het raceweekend, zakt de Braziliaanse rookie door een vroege pitstop terug naar plek 8. Dankzij die achtste plaats mag hij de sprintrace op zondag vanaf pole positie starten. Teamgenoot Matsushita finisht op plek 9, Callum Ilott wint de openingsrace, voor Armstrong en Shwartzman.

De tweede Formule 2-race van het weekend verloopt beter voor MP en Drugovich. De Braziliaan verdedigt zijn koppositie aan de start en overleeft verschillende safety car-herstarts om uiteindelijk van start tot finish aan de leiding te rijden. Haas-simcoureur Deletraz en Williams-junior Ticktum vervolledigen het podium op zondag. MP’s Matsushita komt als zesde over de finish.

Podium voor Richard Verschoor

Ook in de Formule 3 behaalt MP zijn eerste succes van het seizoen. Tijdens race 1 scoort Richard Verschoor op P8 zijn eerste punten van het seizoen, Bent Viscaal finisht net buiten de punten op P11. Op zondag start Verschoor dankzij de reverse grid vanaf plek drie. In de race maakt de Nederlander een plekje goed, een late safety car verstoort een mogelijke aanval op leider en winnaar Liam Lawson. Verschoor scoort met een tweede plaats zijn eerste podium van het seizoen, Novalak maakt het podium compleet. Bent Viscaal eindigt, net als in race 1, nipt buiten de punten op P11.

