Bruno Famin, de interim teambaas van Alpine, stelt dat Otmar Szafnauer niet werd ontslagen vanwege een gebrek aan vertrouwen. Volgens de Fransman heeft het alles te maken met een verschil in opvatting. Szafnauer zelf heeft een wat scherpere uitleg.

Szafnauer en sportief directeur Alan Permane werden volledig verrassend ontslagen vlak voor de Grand Prix van België. Het officiële bericht was dat er een meningsverschil was over de koers van het team. Stukje bij beetje is duidelijk geworden dat het vooral gaat om het tijdspad voor het team. Alpine en moederbedrijf Renault richten zich al jaren op het ‘honderd-races-plan’, waarbij Alpine binnen honderd races weer aan de top moet staan.

Volgens Szafnauer was dat totaal niet haalbaar. “Ze wilden dat het allemaal sneller ging dan mogelijk was”, vertelt de ontslagen teambaas aan SiriusXM. “Ik kon niet akkoord gaan met zo’n onrealistische planning, want als je dat doet is het vragen om problemen. Ik presenteerde dus een realistisch en haalbaar plan. Volgens mij wilden ze liever proberen een versnelde route te vinden met iemand anders.”

‘Otmar was erg goed in zijn werk’

Op het specifieke punt van Szafnauer wil Famin niet reageren, maar de Fransman maakt wel duidelijk dat het probleem met Szafnauer niet om hem persoonlijk ging. “Niemand van ons zal beweren dat Otmar niet goed was in zijn werk. Hij en Alan zijn enorm ervaren. Ze zijn geweldige toevoegingen aan elk team, dat weten wij ook heus wel. Maar in een uitdaging als deze, waarin de concurrentie zo sterk is, moet je iedereen 100% op dezelfde golflengte hebben, zodat iedereen goed samen kan werken. Dat was niet langer het geval.”

“We zijn nooit ons vertrouwen in hem kwijtgeraakt”, vervolgt Famin. “Als je aan dit soort projecten werkt, dan moet iedereen er gewoon hetzelfde in staan, zeker de managers van zo’n team. We werkten goed samen, maar op een gegeven moment beseften we dat we over sommige dingen heel verschillend dachten. We hebben allemaal genoeg ervaring om te weten dat het dan geen zin heeft om nog door te gaan. Je kan dan beter allemaal je eigen weg gaan. We hebben niemand weggehaald uit hun positie. We hebben er simpelweg voor gekozen een ander pad te volgen omdat we het niet meer met elkaar eens waren.”

