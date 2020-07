Szafnauer maakt zich geen zorgen over protest van Renault: ‘Hebben 886 tekeningen’

Otmar Szafnauer maakt zich geen zorgen over het protest van Renault tegen Racing Point. De Franse renstal tekende zowel na de GP van Steiermark als de GP van Hongarije protest aan tegen de brake ducts van het team uit Silverstone, maar de Racing Point-teambaas is overtuigd van de legaliteit ervan. “Het is onmogelijk dat ze illegaal zijn.”

Al sinds de wintertests in februari bestaan er twijfels over de legaliteit van de Racing Point RP20. Renault tekende na races 2 en 3 protest aan bij de wedstrijdleiding, meer bepaald tegen de brake ducts van de ‘roze Mercedes’. Die zouden volgens de Franse renstal gekopieerd zijn van Mercedes. Hoewel Racing Point het onderdeel vorig jaar gewoon had kunnen kopen, behoren de brake ducts dit jaar tot een lijst onderdelen die een team zelf moet ontwerpen.

“Ze hebben geprotesteerd tegen de brake ducts, maar we hebben geen andere, simpelweg omdat ze legaal zijn”, reageert Szafnauer bij Racer. “We maken ons dus ook helemaal geen zorgen. Onze brake ducts zijn legaal, we hebben ze gebruikt in Oostenrijk, we hebben ze gebruikt in Hongarije en we zullen ze opnieuw gebruiken op Silverstone.”

Volgens Szafnauer is het duidelijk, het onderdeel is legaal. “Het is onmogelijk dat ze illegaal zijn. Het ontwerpen en produceren van zo’n brake duct duurt lang. Ze zijn heel erg ingewikkeld.” Volgens de teambaas heeft Racing Point voldoende bewijs het onderdeel zelf te hebben ontworpen. “We hebben 886 afzonderlijke tekeningen ervan.”

Mochten de remmen van Racing Point toch illegaal worden bevonden, zal het team in beroep gaan. “Ik denk niet dat het oordeel in ons nadeel zal zijn, maar als dat zo is, zullen we in beroep gaan”, stelt Szafnauer. “Onze brake ducts zijn legaal. We hebben geen sportieve of technische voorschriften overtreden, met geen enkel onderdeel van de auto trouwens”, besluit de teambaas.

