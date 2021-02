Szafnauer over eerste Aston Martin-bolide: ‘Hebben zelfs een nieuw chassis’

Hoewel veel van de technische reglementen in 2021 dezelfde zijn als vorig jaar, gebruikt Racing Point-opvolger Aston Martin komend seizoen een volledig nieuw chassis. Dat vertelde Otmar Szafnauer in gesprek met Sky Sports. “Hoewel de auto erg zal lijken op die van vorig jaar, is hij toch overwegend nieuw.”

Door de coronapandemie werd besloten om in aanloop naar het seizoen 2021 zo weinig mogelijk technische ontwikkelingen door te voeren. Aan de hand van tokens mogen teams een aantal grote onderdelen doorontwikkelen, maar door de maatregelen van de FIA zouden de ontwikkelingen (en bijhorende kosten) beperkt moeten blijven. Beperkingen of niet, Racing Point-opvolger Aston Martin koos ervoor een compleet nieuw chassis te ontwerpen.

“We hadden niet de ontwikkelingsvrijheid die we normaal hebben, dus onze filosofie om een auto met lage rake (de hoek waarin de wagen leunt ten opzichte van het asfalt eronder, red.) te ontwikkelen, is hetzelfde gebleven,” vertelt Otmar Szafnauer aan Sky Sports. “Ook al hadden we niet veel speelruimte voor ontwikkeling, de FIA heeft wel degelijk aerodynamische wijzigingen doorgevoerd, belangrijke wijzigingen (aan de vloer van de auto’s, red.) om de downforce te verminderen en ons te vertragen. Daardoor moesten we alles wel veranderen”, legt de teambaas uit.

“Hoewel dit de eerste keer is dat we zoveel onderdelen meenemen naar het nieuwe ontwerp, hebben we toch veel nieuwe onderdelen op de auto, veel nieuwe aerodynamische ontwikkelingen en zelfs een nieuw chassis. Hoewel de auto erg zal lijken op die van vorig jaar, is hij toch overwegend nieuw”, aldus Szafnauer.

