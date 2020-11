Szafnauer: ‘Stroll voorspelde dat intermediate juiste band zou zijn aan einde van Q3’

Lance Stroll op polepositie en Sergio Pérez op P3, natuurlijk was Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer een tevreden man zaterdagavond in Turkije. De Roemeense Amerikaan onthulde in gesprek met Sky Sports dat het Lance Stroll zelf was die voor de intermediate-banden koos. “Lance voorspelde aan het begin van Q3 al dat de inters de juiste band voor het einde van de sessie zouden zijn.”

“Het draaide vandaag allemaal om de banden”, begint Szafnauer zijn verhaal voor de camera van Sky Sports. “Lance voorspelde aan het begin van Q3 al dat de inters de juiste band voor het einde van de sessie zouden zijn, en hij heeft volkomen gelijk gekregen. Toen we hem de intermediates gaven, klaarde hij de klus.”

Lees ook: Stroll voor het eerst op pole: ‘Hier droom je van wanneer je opgroeit’



Het was dus niet het team dat na het bestuderen van de data voor de intermediate-band koos. “Nee, dat was Lance”, herhaalt Szafnauer. “Hij zei aan het begin van de sessie ‘nu nog niet, maar aan het einde van de sessie zal het tijd zijn voor intermediates’. Hij was al snel op de blauwe regenband, maar nadien kwam hij binnen voor intermediates en ging hij nog sneller.”

De Racing Point-teambaas belde ook al even met teameigenaar Lawrence Stroll, vader van Lance. “Lawrence is erg blij, maar het is dan ook geweldig voor Lance en voor Racing Point om Max Verstappen in zijn Red Bull in het nat te verslaan”, glundert de Racing Point-teambaas.

Met ook Pérez op P3 heeft Racing Point beide coureurs in de top 3. “Het is een geweldige dag voor ons, we hebben hard gewerkt sinds gisterenavond. Hopelijk hebben we op zondag ook een goede race. We hebben een goede startpositie, nu moeten we die ook benutten. Droog of nat, ik denk dat we goed voorbereid zijn op morgen”, aldus Szafnauer.

Lees ook: Pérez blij met P3, maar baalt van Giovinazzi: ‘Hij hield me behoorlijk op’