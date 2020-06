Szafnauer: ‘We zullen ook in de paddock wennen aan het ‘nieuwe normaal”

Otmas Sfaznauer is opgelucht dat er weer geracet kan worden. Juli en augustus zullen met acht races in tien weken volgens de Racing Point-teambaas drukke maanden worden. Bovendien zal racen in tijden van corona even wennen zijn. “De paddock zal in het begin heel anders aanvoelen.”

Met de bekendmaking van de Europese kalender en de heropstart van de fabrieken kunnen de teams eindelijk weer aan de slag. De eerste maanden van het seizoen 2020 zullen met acht races in tien weken zwaar worden. Dat zegt Racing Point-teambaas Otmar Sfaznauer. “Het zullen een paar intense maanden zijn voor ons allemaal. Maar er is veel nagedacht over deze kalender door alle betrokkenen: de teams, de Formule 1, de FIA, de circuiteigenaren enzovoort.”

Hoewel het een drukke zomer wordt, zegt Szafnauer enthousiast te zijn. “We zijn overeengekomen dat de voorgestelde kalender haalbaar is. Ik ken mijn team, ze houden van een uitdaging. Aan het eind van de dag zijn we allemaal racers. Dit is onze passie en we zijn verheugd om opnieuw aan de slag te gaan.”

Verplichte quarantaine, lege tribunes,… Een raceweekend zal compleet anders aanvoelen dan voordien. “Ik denk dat het voor ons allemaal vreemd zal zijn om in een vliegtuig te stappen, naar een ander land te vliegen en na zo’n lange periode opnieuw naar een circuit te gaan. De paddock zal in het begin ook heel anders aanvoelen, maar ik weet zeker dat we daar, net zoals we ons allemaal hebben aangepast aan het ‘nieuwe normaal’ thuis, ook onderweg aan zullen wennen.“

