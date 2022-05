In een wonderschoon gekleurd afdankertje, met royale steun van Honda en een onsje geluk scoort Takuma Sato in 2007 op Spaans grondgebied het eerste WK-punt voor Super Aguri. “Dit betekent zoveel voor ons.”

Honda keert in 2006 terug als fabrieksteam in de Formule 1, nadat tabaksgigant en eigenaar British American Tobacco ook de laatste aandelen van renstal BAR aan de Japanse fabrikant heeft verkocht. Jenson Button en Rubens Barrichello zijn de coureurs van dienst: piloten van naam en faam. Maar toch wringt het enigszins, want Honda heeft met Sato op de reservebank een meer dan volwaardig alternatief zitten. Iemand die niet alleen buitengewoon populair is in moederland Japan, maar ook al jaren tot de racefamilie behoort en gezichtsbepalend is.

Speciaal voor Sato tovert Honda in allerijl een gepaste oplossing uit de hoge hoed: het formeert een B-team. Dat wordt ingeschreven onder de naam Super Aguri, een subtiele verwijzing naar teambaas Aguri Suzuki. Op de ruïnes van Arrows in Leafield, met veel Brits personeel en het al vier jaar oude chassis van de A23 als basis, produceert de jonge renstal de uitdager voor dat jaar: de SA05. Sato is bij de kwalificatie van de openingsrace in Australië zeven seconden langzamer dan polesitter Button, collega Yuji Ide (hij verliest later dat jaar zijn zitje en superlicentie na een klapper met Christijan Albers) liefst elf.

Twaalf maanden later, Anthony Davidson is inmiddels naast Sato geïnstalleerd en Giedo van der Garde heeft zijn contract als reservecoureur bij Super Aguri na twee maanden alweer ontbonden, ziet de wereld er heel anders uit. Sato trapt zich dankzij een nieuw chassis en de potente Honda-motor naar Q3. De SA06 leidt meteen tot een formeel protest van Williams en Spyker, die oordelen dat de auto een ordinaire kopie is van Honda’s RA106 van het jaar ervoor. Via een maas in de wet blijft Super Aguri gevrijwaard van problemen. Tot grote ergernis van Spyker en Williams.

Foto: Motorsport Images

Stralend middelpunt

In de vierde race van 2007 en de 22e uit de geschiedenis van de renstal, levert Honda’s experiment met het B-team al succes op. Sato finisht de Spaanse GP als achtste, goed voor het eerste WK-punt. Mislukte pitstops en botte pech bij de voornaamste concurrenten stuwen de Japanner steeds verder naar voren. Voor Super Aguri, dat elke stuiver drie keer moet omdraaien, voelt het als een overwinning.

“Ik heb er geen woorden voor”, bekent Sato. “Dit had ik nooit verwacht. Ik ben enorm trots op het werk van iedereen op de fabriek, hier op het circuit en van Honda in Japan”, glundert Sato, die in één moeite door ook de fans, alle familieleden en sponsors bedankt. “Ik kan niet beschrijven hoe blij we met dit punt zijn, hoeveel dit voor ons als team betekent. Het is een fantastisch resultaat.”

Het punt wordt in de paddock en met Sato als stralend middelpunt met champagne gevierd. Een maand later is het weer feest: de Japanner wordt in Canada, inclusief een aantal schitterende inhaalacties, zesde en drie WK-punten mee. Dat hadden er veel meer kunnen zijn, maar collega Davidson botst met een podiumplek in zicht met een grote bosmarmot die zijn voorvleugel verbrijzelt. Nog geen jaar later gaat door betalingsproblemen de stekker uit Super Aguri, een van de sympathiekste teams ooit uit de Formule 1 en met ongeëvenaard mooie liveries.

Foto: Motorsport Images