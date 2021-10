McLaren-ceo Zak Brown heeft in Austin een tattoo laten zetten. Dat deed hij niet na een weddenschap met Daniel Ricciardo, maar nadat Mercedes-teambaas Toto Wolff hem had uitgedaagd om iets te doen waar hij bang voor is.

Op sociale media verscheen zaterdag een bericht van McLaren waarop hun ceo, Zak Brown, in de tattoostoel ligt. De Amerikaan heeft deze na een uitdaging laten zetten, maar de uitdaging kwam niet van Daniel Ricciardo, die al eerder met ex-Renault-teambaas Cyril Abiteboul de weddenschap was aangegaan dat de Fransman een tattoo zou laten zetten als hij op het podium zou komen.

Niemand minder dan Mercedes-teambaas Toto Wolff had de Amerikaan uitgedaagd om iets te doen waar hij bang voor was. Zoals je kunt raden heeft Brown een angst voor naalden en dus bezocht hij een tattooshop in Austin. Hij heeft gekozen voor een plaatje van het circuit van Monza, als verwijzing naar de één-twee die McLaren dit jaar behaalde.

“Soms moet je je grootste angsten onder ogen zien, dat is wat ik heb gedaan”, zegt Brown tegen Motorsport.com. “Het vond plaats dankzij het Grand Prix Trust met Sky, waarbij elk jaar een teambaas genomineerd wordt om iets te doen waar ze bang voor zijn. Toto nomineerde mij vorig jaar en naalden schrikken mij af. Met die gedachte kwam ik op het idee van het laten zetten van een tattoo. Aangezien Daniel zelf een fan is van tattoos dacht ik dat we allebei eentje konden nemen en dat hij dan mijn hand kon vasthouden!”

Nu Brown dus dit jaar de klos is geweest, mag hij voor volgend jaar de pineut aanwijzen. Wie dat zal zijn, kan hij nog niet weggeven. “Ik weet al wie het is, ik heb het al bepaald. Je moet een persoonlijkheid binnen de sport nomineren. Het is nu drie keer op rij een teambaas geweest, maar we zijn niet beperkt tot teambazen. Het kunnen engineers, coureurs of andere persoonlijkheden binnen de sport zijn. Het is aan het individu om met een plan te komen en ik denk dat binnenkort bekendgemaakt wordt wie ik heb genomineerd. Ik mag het nu niet zeggen, het staat onder embargo.”