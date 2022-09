Yuki Tsunoda moet tien plaatsen inleveren op de startgrid voor de Grand Prix van Italië. De Japanner heeft dit seizoen vijf reprimandes verzameld en dat levert hem een gridstraf op.

Tsunoda kreeg na de Grand Prix van Nederland een reprimande, een zogenaamde non-driving, omdat hij zijn gordels al wat losser had gedaan nadat hij tot stilstand kwam. Hij reed daarna terug naar de pitstraat, waar de gordels weer strak aangetrokken werden. Omdat de stewards niet konden weten in hoeverre de gordels los waren, kreeg Tsunoda een reprimande.

Dat was zijn vijfde reprimande van het seizoen, waar een gridstraf van tien plaatsen op staat. Eerder kreeg Tsunoda al reprimandes in Bahrein, Australië (tweemaal) en Monaco.

Het moment in de Grand Prix van Nederland zorgde op sociale media voor ophef. Er gingen complottheorieën rond dat Tsunoda zijn AlphaTauri naast de baan zou hebben gezet om zo een safetycar uit te lokken om Max Verstappen te helpen. Het team nam stellig afstand van die beschuldigingen, net als Tsunoda zelf.

“Het is gewoon een super simpel feit dat er een probleem was met de auto en we hebben bevestigd dat het een probleem met het differentieel was”, zei Tsunoda. “Natuurlijk, de situatie maakte het een beetje verwarrend. Maar er is geen ruimte om te klagen tegen het team, mezelf en vooral tegen Red Bull. Het is om eerlijk te zijn een heel gek verhaal.”

“Ik vraag me af hoe je hersenen eruit zien, laat een MRI-scan uitvoeren en kijk wat er mis is”, voegde hij toe. “Het is grappig hoe ze een verhaal creëren. Red Bull en AlphaTauri zijn totaal verschillende teams. Wij zitten in Italië, zij zitten in Engeland. We strijden in een compleet ander veld.”