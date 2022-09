Yuki Tsunoda heeft geen begrip voor de complotdenkers die vermoedden dat hij met opzet in Zandvoort Max Verstappen aan de zege zou hebben geholpen. De Japanner heeft advies voor die mensen: “Laat je hersenen scannen.”

Op sociale media gingen na de Grand Prix van Nederland allerlei complottheorieën rond. Tsunoda, die zijn AlphaTauri tot twee keer toe stilzette op de baan vanwege problemen, zou met opzet Verstappen aan de zege hebben geholpen door een virtuele safetycar te veroorzaken.

Niet alleen kwamen er beschuldigingen aan het adres van Tsunoda en AlphaTauri, dat zich genoodzaakt zag te reageren op deze claims, ook Red Bulls hoofdstrateeg Hannah Schmitz werd middelpunt van kritiek en scheldpartijen.

Tsunoda heeft geen goed woord over voor deze complotdenkers. “Het is grappig dat fans echt altijd zin hebben om verhalen te verzinnen”, zegt Tsunoda. “Het is gewoon een super simpel feit dat er een probleem was met de auto en we hebben bevestigd dat het een probleem met het differentieel was. Natuurlijk, de situatie maakte het een beetje verwarrend. Maar er is geen ruimte om te klagen tegen het team, mezelf en vooral tegen Red Bull. Het is om eerlijk te zijn een heel gek verhaal.”

Hij verdedigt: “Ik liep ook in een goede kans om punten te scoren, dus er is geen enkele reden om Max te helpen, weet je?” Of Tsunoda kan inzien dat sommige fans hun bedenkingen hadden? “Ten eerste wil ik het niet weten! Het kan me niet schelen”, antwoordt de Japanner stellig.

Tsunoda heeft bovendien een suggestie voor de complotdenkers: “Ik vraag me af hoe je hersenen eruit zien, laat een MRI-scan uitvoeren en kijk wat er mis is. Het is grappig hoe ze een verhaal creëren. Red Bull en AlphaTauri zijn totaal verschillende teams. Wij zitten in Italië, zij zitten in Engeland. We strijden in een compleet ander veld.”