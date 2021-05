Bij elke Grand Prix deelt FORMULE 1 cijfers uit aan de coureurs en in de categorieën Top & Flop belichten we de positieve en negatieve uitschieters van het raceweekend. Lewis Hamilton won in Portugal overtuigend zijn tweede GP van het jaar, Nikita Mazepin maakt zich steeds minder geliefd in de paddock. Ons oordeel:

TOP

Lewis Hamilton – 9: Start: 2e Finish: 1e

Op zaterdag strandt Hamilton op zeven duizendsten van zijn honderdste polepositie, een mijlpaal die hij hoe dan ook weldra zal behalen. Een dag later heeft de Brit wel reden tot vieren. Het duurt even voor hij op het Autódromo Internacional do Algarve op stoom komt, maar zodra hij zijn ritme heeft gevonden, toont hij zijn klasse. Hij gaat in tien ronden voorbij Bottas en Verstappen en rijdt nadien autoritair naar de overwinning.

In het seizoen dat Hamilton eindelijk weer wordt uitgedaagd door iemand anders dan zijn teamgenoot, is de Brit erop gebrand zijn kunnen te tonen. De strijd met Verstappen zal het beste in de wereldkampioen bovenhalen.

Esteban Ocon – 8: Start: 6e Finish: 7e

De Fransman komt, geholpen door de updates van Alpine, langzaam bovendrijven. Opnieuw klopt hij op zaterdag Alonso, in de race stuurt hij zijn AT521 volwassen naar een zevende plaats. In de strijd met Aston Martin en AlphaTauri levert dat kostbare punten op.

FLOP

Nikita Mazepin – 2: Start: 20e Finish: 19e

Week na week hindert Mazepin coureurs. In Portugal zijn op zaterdag Latifi en op zondag Pérez zijn volgende slachtoffers. Het hinderen van de Mexicaan levert Mazepin een tijdstraf op, al verandert die weinig aan het resultaat. De Rus finisht meer dan een minuut achter zijn teamgenoot Schumacher.

Kimi Räikkönen – 3: Start: 15e Finish: DNF

Een overvloed aan ervaring, maar aan het einde van de eerste ronde maakt Räikkönen een rookie mistake. De Fin vergeet even dat zijn teamgenoot vlakbij hem rijdt, raakt Giovinazzi en verliest zijn voorvleugel. Die komt vast te zitten onder zijn auto, waardoor de Fin zijn C41 niet kan besturen en in het grind parkeert. Gelukkig voor Räikkönen kan Giovinazzi wel verder zonder schade.

REST VAN HET VELD

Mercedes. © Graphic News

Valtteri Bottas – 6: Start: 1e Finish: 3e

Zoals wel vaker is Bottas op een circuit met weinig grip erg snel op zaterdag. Hij verovert de polepositie, maar kan die een dag later niet verzilveren. Na de herstart moet hij Hamilton voor zich dulden, na de pitstops kan hij op koude banden Verstappen niet achter zich houden. Door een sensorprobleem kan hij nadien ook niet meer terugvechten. Hij verlaat Portugal met een derde plaats, het punt voor de snelste ronde krijgt hij er als bonus bij.

Red Bull. © Graphic News

Max Verstappen – 7: Start: 3e Finish: 2e

In de kwalificatie lijkt Verstappen op weg naar polepositie, totdat zijn tijd geschrapt wordt door het overschrijden van track limits. Uiteindelijk start de Nederlander op zondag vanaf de tweede startrij. Bij de herstart gaat hij voorbij Hamilton, maar de wereldkampioen eist P2 niet veel later opnieuw op.

Tijdens de pitstopfase haalt Verstappen Bottas, die net met koude banden de baan op komt, in. Hamilton bedreigen voor de overwinning zit er nadien niet meer in. Even lijkt Verstappen de schade in het kampioenschap te beperken door de snelste raceronde te rijden, maar opnieuw gooien track limits roet in het eten.

Sergio Pérez – 6: Start: 4e Finish: 4e

Sergio Pérez toont zich in Portugal de perfecte teamgenoot. De Mexicaan rijdt op zijn mediumbanden 52 (!) ronden, met als doel Hamilton wat op te houden. Wanneer Pérez eindelijk verlost is van zijn oude mediums rest er niets anders dan de race uitrijden. Hij doet zo het minimale, P4 is voorlopig zijn beste resultaat van het seizoen.

McLaren. © Graphic News

Lando Norris – 8: Start: 7e Finish: 5e

Derde race van het seizoen, derde keer dat Lando Norris in de top vijf finisht in 2021. De Brit is voorlopig de duidelijke nummer 1 bij McLaren, iets wat hij met zijn recente resultaten volledig verdient. Na drie races staat Norris bovendien nog steeds derde in het kampioenschap.

Daniel Ricciardo – 6: Start: 16e Finish: 9e

Ricciardo lijkt nog steeds te moeten wennen aan zijn nieuwe team. Op zaterdag gaat de goedlachse Aussie er zowaar uit in Q1, in de race rijdt hij een inhaalrace. Van P16 gaat hij naar P9, de twee punten zullen als een magere troost aanvoelen voor Ricciardo.

Aston Martin. © Graphic News

Lance Stroll – 5: Start: 17e Finish: 14e

Omdat Stroll de best geklasseerde Aston Martin-coureur is aan de start van het weekend mag hij in Portugal met de updates rijden. Het levert hem weinig op. In de kwalificatie is Q1 zijn eindstation, in de race raakt hij niet verder dan de veertiende plek. Van zijn directe concurrenten weet hij enkel rookie Tsunoda achter zich te houden.

Sebastian Vettel – 6: Start: 10e Finish: 13e

Raakt Vettel stilaan vertrouwd met de AMR21? In Portugal bereikt hij voor het eerst dit seizoen Q3, maar vanaf de tiende plek gaat het tijdens de race enkel achteruit. Als 13de komt hij nog net voor zijn teamgenoot over de meet. De puntenteller blijft voorlopig op nul staan in 2021.

Alpine. © Graphic News

Fernando Alonso – 6: Start: 13e Finish: 8e

In de kwalificatie wordt Alonso voor de tweede keer op rij geklopt door teamgenoot Ocon. Op zondag rijdt hij een mooie inhaalrace. Alonso rijdt lang door tijdens zijn eerste stint en haalt na de pitstopfase nog heel wel coureurs in. Een achtste plaats is er respectabel resultaat voor de Spaanse krijger.

Ferrari. © Graphic News

Charles Leclerc – 6: Start: 8e Finish: 6e

Op zaterdag moet hij Sainz voor zich dulden, maar op zondag laat Leclerc opnieuw zien voorlopig de nummer 1 te zijn bij Ferrari. Scoort met een zesde plaats opnieuw kostbare punten voor het constructeurskampioenschap.

Carlos Sainz – 5: Start: 5e Finish: 11e

In de kwalificatie weet Sainz Leclerc voor het eerst te verslaan, op zondag krijgt de Spanjaard de banden niet onder controle. Hij pit als eerste maar bekoopt dat aan het einde van de race, wanneer hij helemaal terugvalt en buiten de punten finisht.

AlphaTauri. © Graphic News

Yuki Tsunoda – 4: Start: 14e Finish: 15e

Een anoniem weekend van de Japanner. In de kwalificatie is Q2 zijn eindstation, op zondag komt hij als vijftiende over de meet.

Pierre Gasly – 6: Start: 9e Finish: 10e

Een onopvallende race voor Gasly, die op zaterdag wel weer zijn snelheid toont door nog maar eens Q3 te bereiken.

Alfa Romeo. © Graphic News

Antonio Giovinazzi – 6: Start: 12e Finish: 12e

Gelukkig voor Giovinazzi houdt hij geen schade over aan zijn touché met Räikkönen. Op zondag heeft hij enkele gevechten op de baan, maar punten levert dat niet op. Voorlopig blijven Giovinazzi en Alfa Romeo puntenloos.

Haas. © Graphic News

Mick Schumacher – 7: Start: 19e Finish: 17e

Schumacher blikt na de Portugese GP terug op een leerrijk weekend. In de kwalificatie is hij overtuigend sneller dan zijn teamgenoot, op zondag proeft hij voor het eerste van echte gevechten in de F1. Hij knokt zich zelfs voorbij Latifi. Als beter dan de voorlaatste plaats is een prestatie in deze Haas.

Williams. © Graphic News

George Russell – 6: Start: 11e Finish: 16e

Mister Saturday deed in Portugal zijn naam weer alle eer aan. De elfde plaats in de kwalificatie was zijn beste resultaat voor Williams op zaterdag. Op zondag is de FW43B echter niet snel genoeg. De Brit weet tijdens de race enkel de Hazen en teamgenoot Latifi voor te blijven.

Nicholas Latifi – 5: Start: 18e Finish: 18e

Op zaterdag houdt Latifi beiden Hazen nog af, maar op zondag moet hij zelfs Mick Schumacher voor zich dulden. Kleurloos weekend

