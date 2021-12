Williams heeft in 2021 boven verwachting gepresteerd, zo oordeelt CEO en teambaas Jost Capito aan het eind van zijn eerste jaar aan het roer.

Williams eindigde in 2021 als achtste bij de constructeurs met 23 punten en dat is dus beter dan Capito had gedacht. “Als je naar de punten en onze klasseringen kijkt, was het boven verwachting”, wordt hij geciteerd door Motorsport Week. Met de achtste plek in de eindstand had Capito begin 2021 ook geen rekening gehouden, erkent hij.

Als hoogtepunten licht de Duitser in Britse dienst de Grands Prix van Hongarije en België eruit. “In Hongarije scoorden we voor het eerst sinds lange tijd weer punten. In België haalden we daarna zelfs een podium.” George Russell finishte als tweede op Spa na de ‘race’ van twee ronden achter de safetycar. Helaas voor Williams leverde dat halve punten op.

Wat Capito verder positief noemt, is dat Williams (zelf)vertrouwen heeft getankt. Hoewel hij happy is met de progressie, is Williams er nog lang niet, weet Capito. “We weten echter allemaal dat het tijd kost een team terug te brengen aan de top”, benadrukt hij.

“Er bestaan geen wonderen. Het gaat om teamwork, hard werken en commitment.” Het hele traject met Williams gaat meer dan één jaar duren, beseft Capito. “Ik geloof echter wel dat we op koers liggen. Er is ook al sprake van een mentaliteitsverandering. Mensen staan open voor verandering, waardoor iedereen elke dag beter probeert te worden.”

