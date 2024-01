James Vowles, de teambaas van Williams, vindt dat rookies in de Formule 1 meer tijd moeten krijgen om zich te bewijzen. Daarmee geeft hij indirect aan het oneens te zijn met het besluit van AlphaTauri om Nyck de Vries afgelopen seizoen al na tien races aan de kant te schuiven ten faveure van Daniel Ricciardo.

Behalve Nyck de Vries waren er afgelopen seizoen nog drie rookies actief in de koningsklasse: Oscar Piastri, Logan Sargeant en Liam Lawson. De laatste kwam slechts enkele races in actie als vervanger van Ricciardo, die bij de Dutch GP in Zandvoort zijn middenhandsbeentje brak.

Overigens maakte De Vries al in 2022 zijn F1-racedebuut namens Williams in Monza, als eenmalige vervanger van de zieke Alexander Albon. De Vries finishte die race als negende en scoorde daarmee twee WK-punten.

“Ik vind dat elke nieuwkomer dit jaar waarschijnlijk niet zijn volledige potentieel heeft gebruikt in het seizoen, want het is zwaar”, zegt Jamie Vowles in een interview me KTM Summer Grill. “Vijf of zes jaar geleden deden we ongeveer 30.000 kilometer aan testen met een coureur voordat je zelfs maar overwoog om hem in de raceauto te zetten. Ze hebben tijd nodig om de grenzen te verkennen, want de stap van een andere autosport naar de Formule 1 is enorm. Alles gaat zoveel sneller. En het duurt lang voordat je gewend bent om die grenzen te vinden.”

Nyck de Vries rijdt komend seizoen voor het fabrieksteam van Toyota (GAZOO Racing) in het WEC-kampioenschap. De 28-jarige coureur komt in 2024 ook uit in de Formule E namens Mahindra.

