Verschillende teambazen nemen het op voor F1 75, het Formule 1-live evenement dat het jubileumseizoen van 2025 moet gaan lanceren. In februari vindt er in de O2-arena in Londen een grootschalig evenement plaats, waarbij alle teams tegelijkertijd hun bolides voor het aankomende seizoen zullen onthullen. De fans zijn tot nu toe verdeeld over een dergelijke lancering.

Op een persconferentie in aanloop naar de GP van Las Vegas werden verschillende teambazen gevraagd naar het Formule 1-live evenement. Vrijdag 15 november gingen de kaarten in de verkoop, wat direct voor veel onvrede zorgde bij de fans. Lange wachttijden, foutmeldingen en mensen die hun tickets meteen voor het tienvoudige wilden doorverkopen, gooiden roet in het eten. Ook Max Verstappen uitte al snel zijn ongenoegen over een dergelijke poppenkast. Toch verdedigen de teambazen het evenement, dat we eigenlijk als een soort ‘extra raceweekend’ moeten zien.

LEES OOK: Chaos bij kaartverkoop F1 75-evenement, prijzen vertienvoudigd en boze klanten

“Ik denk dat het een geweldig idee is”, aldus Mercedes-topman Toto Wolff. “Het is eigenlijk een soort extra raceweekend. We komen allemaal samen, alle teams en coureurs worden gepresenteerd, er zal veel aandacht zijn van de media en natuurlijk worden ook de nieuwe liveries onthuld. Misschien dat enkele hardcore fans teleurgesteld zijn omdat ze niet de echte auto te zien krijgen. Maar uiteindelijk zie je die altijd pas tijdens de testdagen.”

‘Hoeven niet altijd kritiek te hebben’

“Ik ben het helemaal met Toto (Wolff, red.) eens”, reageerde Fred Vasseur. “Het wordt een geweldig evenement.” De Fransman gaf toe dat Ferrari niet de daadwerkelijke opvolger van de SF-24 zal meenemen, maar dat de onthulling van de livery wel extra bijzonder wordt. “Tijdens dergelijke evenementen kijkt er niemand naar de details van de auto, de vloerrand en dat soort zaken. Dit feestje is puur voor de fans en voor de coureurs en daarom denk ik dat het een goed idee is. We hoeven niet overal kritiek op te hebben.”

LEES OOK: Waarom krijgt Hamilton geen Ferrari-test in Abu Dhabi? ‘Gaat niet werken’

“We mogen ook niet vergeten dat het evenement al binnen veertig minuten was uitverkocht”, lichtte Toto Wolff toe. “Onze supporters houden van dit soort dingen. Weet je, ik zou liever ook geen sprintraces rijden, maar alles wijst erop dat de fans daarvan houden. Onze sport is nu eenmaal gebaseerd op data, dus als de gegevens uitwijzen dat het een goed idee is, moeten we het altijd proberen”, besloot hij. “De fans zijn tenminste tevreden”, vulde Vasseur aan.

Lees hier alles over de GP van Las Vegas

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!