Teams en coureurs mogen steun betuigen aan Black Lives Matters in Oostenrijk

F1-coureurs en -teams zullen over twee weken de kans krijgen hun steun te betuigen voor de Black Lives Matter-beweging wanneer het seizoen in Oostenrijk begint. Volgens Sky Sports zullen de F1-autoriteiten tekens van solidariteit tijdens Grands Prix ondersteunen. Coureurs kunnen dus knielen en teams mogen steunbetuigingen op hun auto aanbrengen.

Het Britse Sky Sports meldt dat teams en coureurs in Oostenrijk vrij zijn om hun steun aan de anti-racismebeweging te tonen. Daarnaast heeft de FIA aan datzelfde Sky bevestigd dat ook de internationale autosportfederatie werkt aan een eigen actie voor de Oostenrijkse GP, die het uitgestelde seizoen van 3 tot 5 juli op gang trapt.

Lees ook: ‘Hamilton zal in Oostenrijk knielen als steunbetuiging aan Black Lives Matter’

Volgens Craig Slater zullen teams zich uitspreken tegen politiegeweld en racisme. “Hoewel Lewis een leidende stem is in dit onderwerp, erkennen Mercedes en ook andere teams dat dit een probleem is dat de hele sport moet aanpakken”, stelt Slater.

Maandag herhaalde FIA-president Jean Todt dat zijn organisatie vastbesloten is om elke vorm van discriminatie te bestrijden en al langer probeert de diversiteit in de autosport te verbeteren.

Lees ook: Video: Kan jij de keuze maken na rondjes op Mugello, Imola en Portimão?