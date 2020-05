‘Teams zullen prijzengeld integraal ontvangen ondanks ingekort seizoen’

Formule 1-teams zullen hun volledige prijzengeld ontvangen, ondanks dat bijna de helft van races door de coronacrisis geannuleerd of uitgesteld is. De Engelse krant The Guardian meldt dat F1-eigenaar Liberty Media dat donderdag zal aankondigen. Het prijzengeld in de Formule 1 bedroeg vorig jaar ongeveer 1 miljard dollar.



Het uitbetalen van prijzengeld is de grootste kost die de Formule 1 heeft. De uitbetaling ervan moet de teams ondersteunen tijdens deze financieel moeilijke periode. Het prijzengeld is voor F1-teams de grootste bron van inkomsten, gevolgd door sponsoring.

Zak Brown, CEO van McLaren, zegt in The Guardian dat Liberty Media hoe dan ook het prijzengeld volledig zal betalen. Brown rekent daarvoor op een betalingsprognose die de teams ontvingen voor de coronacrisis. Volgens de Amerikaan zal “Liberty die prognose volledig uitbetalen”.

Er wordt aangenomen dat het prijzengeld betaald zal worden met de inkomsten die voortkomen uit een meevaller van 1,4 miljard dollar die Formule 1 vorige maand ontving door interne verschuivingen binnen Liberty Media. Volgens Brown is dat een verstandige beslissing. “Liberty leeft niet in de ontkenning.” Toch lost het prijzengeld de problemen van de teams niet zomaar op. “Het zal erg moeilijk worden om sponsors te vinden”, waarschuwt de McLaren-baas.

