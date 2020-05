‘Tegenwoordig bepaalt de duur van een pitstop de race’: Ecclestone pleit voor nieuwe regels

Bernie Ecclestone zegt dat de Formule terug moet keren naar de basis van de sport. Volgens de ex-F1-baas is de sport te klinisch, zijn er teveel regels en is er te weinig entertainment. “Wat maakt mensen enthousiast: hoeveel brandstof een motor verbruikt of hoeveel vermogen hij produceert?”

Volgens Bernie Ecclestone is de gedwongen pauze door de coronacrisis het ideale moment om stil te staan bij de toekomst van de Formule 1. “We moeten ervoor zorgen dat F1 entertainment blijft”, zegt Ecclestone in gesprek met Autocar. “Ik zou teruggaan naar atmosferische motoren die een beetje lawaai maken en er opwindend uitzien.”

De voormalig Formule 1-baas acht de huidige motoren niet opwindend genoeg. “Ik zie niet in hoe de motoren die we momenteel hebben, al is het de beste technologie ooit, van belang zijn voor het publiek. Wat maakt mensen enthousiast: hoeveel brandstof een motor verbruikt of hoeveel vermogen hij produceert?”, vraagt Ecclestone zich af.

“Vroeger was de sport in staat technische vooruitgang te omarmen en tegelijkertijd spannend te zijn. Tegenwoordig is het niveau van ontwikkeling uitstekend, maar of dat goed voor het entertainment? Ik denk het niet.” Daarom roept Ecclestone de sport op terug naar de basis te gaan. “Het is te klinisch. Er zijn teveel regels: raak de witte lijn niet aan, neem geen risico zodat je kan finishen,… Vroeger had je minstens zes auto’s die het einde van de race niet haalden, door mechanische problemen of het nemen van risico’s. Tegenwoordig bepaalt de duur van een pitstop de race.”

Ecclestone pleit dan ook voor nieuwe regels. “Iemand moet de reglementen verscheuren en volledig nieuwe regels schrijven”, klinkt het duidelijk. “We moeten de basis van F1 behouden en afstand nemen van alle hoogtechnologische aspecten.”

